Светлана Лобода рассказала о покушении на нее
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Светлана Лобода рассказала о покушении на нее

Светлана Лобода рассказала о покушении на нее
По слухам, на певицу Светлану Лободу было совершено покушение. На днях в Сети прошел слух, что на Светлану Лободу совершено покушение, которое обернулось для певицы больничной койкой. Певица дерзко отреагировала на это заявление. 39-летняя украинская артистка после начала специальной военной операции переехала из России в Латвию. Сейчас Лобода гастролирует в европейских странах, активно высказывает свою политическую позицию и поддержку родине, и признается: в России она потеряла все. Несмотря на то, что у исполнительницы хита «Твои глаза» много поклонников, разделяющие ее мысли, хейта Светлане тоже хватает. Так, недавно появился слух, что певица находится в реанимации. «В Латвии неизвестные совершили покушение на Светлану Лободу. Певица получила множественные травмы и сейчас доставлена в реанимацию», — писал анонимный источник.
Спустя некоторое время блондинка решила успокоить фанатов. «Ребята, это фейк! Все в порядке. Я в Казахстане давала концерт. В Латвии такие происшествия невозможны», — написала в блоге певица. Напомним, после того, как звезда негативно высказалась в адрес российской власти, она была вынуждена покинуть страну, несмотря на то, что имела тут недвижимость и подписанные контракты на гастроли. Сейчас артистка проживает в Латвии с дочками. Концертные туры по городам нашей страны ей запрещены. «Меня уничтожили. Я как маленький ребенок, который потерялся. Мы жили в России, дочь ходила там в школу. Сейчас Ева учится в Риге, младшая там же ходит в сад. Непонятно, где дальше буду жить, но пока тут. Мама, сестра постоянно в депрессии. Они говорят, что хочется домой — их можно понять. Они рвутся в Киев, я их всеми силами удерживаю», — говорила недавно в одном из интервью Лобода.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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