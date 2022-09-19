Татьяна Арнтгольц отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем

Актриса Татьяны Арнтгольц и ее экс-супруг Иван Жидков воссоединились на 13-летии дочери Маши. Актерская пара Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков уже давно распалась. Официально бывшие супруги оформили развод больше восьми лет назад. Однако они сумели сохранить дружеские отношения ради общей дочери Маши. Девочка живет в новой семье мамы, но часто видится с папой. Иван Жидков принимает активное участие в воспитании наследницы. Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков периодически вместе проводят время с дочкой. Так, например, они все вместе празднуют дни рождения. В это воскресенье, 18 сентября, Маше Жидковой исполнилось тринадцать лет. День рождения она отметила вместе с мамой и папой. В микроблоге Ивана Жидкова появилось фото, свидетельствующее об этом. В кадре виновница торжества запечатлена со своими родителями Татьяной Арнтгольц и Иваном Жидковым. Девочка уже почти догнала по росту маму, а лицом очень похожа на папу.«Тринадцать лет», - подписал кадр Иван Жидков. Напомним, Маша - не единственный ребенок у Арнтольц и Жидкова. У каждого из бывших супругов есть по сыну от новых отношений. Арнтгольц во второй раз стала мамой зимой 2021 года, родив сына Данилу мужу Марку Богатыреву. У Ивана Жидкова подрастает сын Степан от модели, с которой артист расстался.