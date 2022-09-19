Тимати раскритиковал Аллу Пугачеву за пост, в котором певица просит признать себя иноагентом вслед за мужем

Вадим Карасев

Тимати ответил в инстаграме* на пост Аллы Пугачевой, который был опубликован накануне: в нем певица впервые высказалась о военной спецоперации РФ на Украине и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм! — написал он в комментариях под постом Пугачевой. Он также упомянул о госнаградах, полученных Пугачевой.

Быть излюбленной властью и всю жизнь получать гос награды, практически собрать "полного кавалера ордена", и споткнутся на не получение последней степени. Тимати добавил, что ее супруг также обрел популярность, работая на Первом канале. "Иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале, и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи.

В комментариях под постом отметились многие известные люди, в том числе журналистка Божена Рынска, певица Светлана Лобода, солист группы Little Big Илья Прусикин, актриса Мария Машкова и другие, которые поддержали Пугачеву и поблагодарили ее за эти слова.

Пост Пугачевой также прокомментировала на своей странице Ксения Собчак. Алла Борисовна, я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась. Спасибо, что вы - честный и порядочный человек, а не просто "гениальная певица". Алла Пугачева впервые высказалась о военной спецоперации РФ на Украине. Ранее она не комментировала ситуацию, однако защищала своего супруга от нападок хейтеров.

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в конце февраля. Пугачева позже вернулась в Россию, Максим Галкин продолжает давать концерты за границей.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**Признан в РФ иноагентом

Ксения Смирнова