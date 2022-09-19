Тимати резко высказался о демарше Пугачевой

Рэпер Тимати возмущен словами Примадонны. Сегодня Алла Пугачева вступилась за Максима Галкина*, которого на днях признали иноагентом. Слова исполнительницы о любви к родине разозлили Тимати, и он обратился к ней. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Звезда шокировала общественность публикацией в личном блоге, сказав, что тоже желает получить статус иноагента, как и ее муж. «Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала она.На это тут же ответил Тимати, возмутившись цитатой о патриотизме. «Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи», — выпалил рэпер. На заявление Примадонны отреагировал и Владимир Соловьев. «Покойтесь с миром, Алла Борисовна», — коротко отметил он в личном Telegram-канале. Между Соловьевым и Пугачевой уже был конфликт, который широко обсуждался в Сети. Так, вернувшись домой, в беседе с журналистами артистка сказала, что хотела бы сделать в первую очередь. «Да много чего... Морду набить одному человеку...» — загадочно сказала звезда. Многие посчитали, что это было адресовано ее оппоненту. К слову, после Соловьев появился на записи программы с синяком под глазом, но комментировать ситуацию отказался.