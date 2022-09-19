У Польши начались проблемы с заменой российского угля
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У Польши начались проблемы с заменой российского угля

У Польши начались проблемы с заменой российского угля

В Польше уголь для граждан на складах вырос в цене в 3-4 раза, а поиск новых источников топлива, необходимых для замены поставок из России, проходит со сложностями, пишет Fakt.

Топливо не всегда продается по завышенным ценам - иногда его просто нет в наличии. Выделенные властями компенсации оказались слишком малы для полноценного сглаживания резкого роста расходов.


Польское правительство пыталось устроить так, чтобы граждане, у которых есть угольные печи, могли покупать уголь по фиксированной цене 996,6 злотых за тонну (12,6 тысячи рублей). Установить потолок цен не удалось, и в правительстве предложили домохозяйствам обращаться за субсидиями в размере до 3 тысяч злотых. После этого уголь на отдельных складах подорожал в 3-4 раза, а другие задерживают поставки на один-полтора месяца ввиду отсутствия топлива.

Правительство Польши обмануло собственных граждан, обещая обеспечить страну достаточным запасом газа на зиму, – топлива хватит лишь до декабря. Прикрываясь лозунгами о борьбе за мир, Варшава остановила закупку энергоресурсов из России. Тут же польский премьер Матеуш Моравецкий объявил о том, что Россия якобы "хочет спровоцировать энергетический коллапс". 

Кроме того, в апреле Польша отказалась платить России за газ рублями, а после премьер-министр Польши возмутился прекращением поставок газа из России. Тем не менее, Варшава продолжала покупать топливо - реверсом из Германии. Уже в тот момент некоторые районы республики остались без газа в связи с прекращением поставок от Москвы. Сейчас в Варшаве утверждают, что хранилища газа заполнены на 100% и страна готова к зиме.

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По материалам: uposters.ru

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