Участники Pet Shop Boys восхитились Аллой Пугачевой

Вадим Карасев

Участники Pet Shop Boys назвали Пугачеву легендарной российской суперзвездой

Участники британского дуэта Pet Shop Boys в своем Twitter-аккаунте восхитились певицей Аллой Пугачевой и назвали ее легендарной российской суперзвездой.

Группа заявила, что восхищена мужеством и честностью артистки, которая осудила спецоперацию России на Украине. Они также приложили к посту ссылки на статьи, в которых процитированы слова исполнительницы.

18 сентября Пугачева опубликовала пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), где попросила Минюст внести ее в реестр иноагентов. Это произошло через два дня после того, как в список внесли ее супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина. В Минюсте заявили, что он ведет политическую деятельность и получает финансирование с Украины.

Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». По словам Пугачевой, шоумен желает своей родине лишь процветания и мирной жизни.