Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида

Вадим Карасев

На рынке морепродуктов в городе Чжанчжоу в провинции Фуцзянь на юге Китая были куплены девять осьминогов, которые оказались представителями неизвестного науке вида. Описание нового вида опубликовали ученые из Китайского океанографического университета в Циньдао.

Осьминогов обнаруживали на рынке несколько раз с августа по декабрь 2018 года. Продавцы ошибочно считали, что у них на прилавке молодь осьминога малого (Octopus minor). Но на деле это оказались представители не только другого вида, но и другого рода. Осьминоги относятся к роду Callistoctopus, представители которого, в отличие от осьминогов рода Octopus, ведут не дневной, а ночной образ жизни, поэтому их порой называют ночными осьминогами. Внешне осьминогов из этого рода можно отличить по красной окраске с белыми пятнами по всему телу и более длинным щупальцам. Виды Callistoctopus встречаются в тропических и умеренных водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Некоторые представители рода, такие как Callistoctopus macropus и Callistoctopus ornatus, служат объектом промысла.

Новый вид получил название Callistoctopus xiaohongxu, слово «сяохунсю» представляет собой запись местного названия этих осьминогов, его можно перевести как «маленький красный осьминог». Согласно данным рыбаков, которые вылавливали этих осьминогов, они встречаются в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Осьминоги действительно небольшие, с длиной мантии от четырех до восьми сантиметров, поэтому неудивительно, что люди считали их детенышами другого вида. Тонкие щупальца длиной от 15 до 33 сантиметров снабжены двумя рядами присосок. Цвет кожи — от красновато-оранжевого до красно-коричневого, в отличие от близких родственников, белые пятна на ней отсутствуют.

«Юго-восточные воды Китая из-за влияния сильных теплых течений обеспечивают идеальные условия окружающей среды для создания богатого морского биоразнообразия, — рассказывают ученые. — Находка Callistoctopus xiaohongxu еще раз подтверждает большое разнообразие видов в морях у юго-восточного побережья Китая. Это первый новый вид рода Callistoctopus, обнаруженный в китайских морях. Мы планируем в будущем проанализировать митохондриальный геном Callistoctopus xiaohongxu. Исследование будет способствовать лучшему пониманию филогении осьминогов, а также более обоснованному родовому отнесению Callistoctopus xiaohongxu».

Описание нового вида опубликовано в журнале ZooKeys.