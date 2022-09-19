Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида

Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида

На рынке морепродуктов в городе Чжанчжоу в провинции Фуцзянь на юге Китая были куплены девять осьминогов, которые оказались представителями неизвестного науке вида. Описание нового вида опубликовали ученые из Китайского океанографического университета в Циньдао.

Осьминогов обнаруживали на рынке несколько раз с августа по декабрь 2018 года. Продавцы ошибочно считали, что у них на прилавке молодь осьминога малого (Octopus minor). Но на деле это оказались представители не только другого вида, но и другого рода. Осьминоги относятся к роду Callistoctopus, представители которого, в отличие от осьминогов рода Octopus, ведут не дневной, а ночной образ жизни, поэтому их порой называют ночными осьминогами. Внешне осьминогов из этого рода можно отличить по красной окраске с белыми пятнами по всему телу и более длинным щупальцам. Виды Callistoctopus встречаются в тропических и умеренных водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Некоторые представители рода, такие как Callistoctopus macropus и Callistoctopus ornatus, служат объектом промысла.

Новый вид получил название Callistoctopus xiaohongxu, слово «сяохунсю» представляет собой запись местного названия этих осьминогов, его можно перевести как «маленький красный осьминог». Согласно данным рыбаков, которые вылавливали этих осьминогов, они встречаются в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Осьминоги действительно небольшие, с длиной мантии от четырех до восьми сантиметров, поэтому неудивительно, что люди считали их детенышами другого вида. Тонкие щупальца длиной от 15 до 33 сантиметров снабжены двумя рядами присосок. Цвет кожи — от красновато-оранжевого до красно-коричневого, в отличие от близких родственников, белые пятна на ней отсутствуют.

«Юго-восточные воды Китая из-за влияния сильных теплых течений обеспечивают идеальные условия окружающей среды для создания богатого морского биоразнообразия, — рассказывают ученые. — Находка Callistoctopus xiaohongxu еще раз подтверждает большое разнообразие видов в морях у юго-восточного побережья Китая. Это первый новый вид рода Callistoctopus, обнаруженный в китайских морях. Мы планируем в будущем проанализировать митохондриальный геном Callistoctopus xiaohongxu. Исследование будет способствовать лучшему пониманию филогении осьминогов, а также более обоснованному родовому отнесению Callistoctopus xiaohongxu».

Описание нового вида опубликовано в журнале ZooKeys.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Автозапчасти в России подорожали в полтора раза
Автозапчасти в России подорожали в полтора раза
Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида
Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида
Время легенд: Роберто Карлос и его левая
Время легенд: Роберто Карлос и его левая
Ида Галич рассказала об отношениях с бывшим мужем
Ида Галич рассказала об отношениях с бывшим мужем
Появились подробности смертельной аварии c участием Gelandewagen под Москвой
Появились подробности смертельной аварии c участием Gelandewagen под
Экс-президент США рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО
Экс-президент США рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО
Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть всей семьей
Киноосень 2022 года: ТОП-7 новых зарубежных сериалов, которые стоит
Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми внуков около гроба во время бдения
Для мира она королева, а для них – бабушка. Рвущее душу фото восьми
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима

Топ на сегодня

В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с
Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба
Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022 года
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России

Еще по теме

Биологи обнаружили подводный город осьминогов
Ученые обнаружили подводный «город» осьминогов у побережья Австралии
В океане был найден новый вид гигантских животных
Биологи выступают против создания «осьминожьих ферм»