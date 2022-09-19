В Германии потребовали наказать Турцию за сотрудничество с Россией
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В Германии потребовали наказать Турцию за сотрудничество с Россией

В Германии потребовали наказать Турцию за сотрудничество с Россией

Бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности, один из лидеров партии "Союз 90/Зеленые" Юрген Триттин заявил о необходимости введения ограничительных мер против Турции за то, что она активно сотрудничает с Россией.

Предложение было озвучено после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, в которую входит также и РФ.


"Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном".

Если Турцию нельзя исключить из Североатлантического альянса, нужно рассмотреть экономические принудительные меры против нее, считает Триттин.

17 сентября Эрдоган заявил, что Анкара намерена стать членом ШОС. Турецкая делегация прибыла в Самарканд на саммит организации по приглашению принимающей стороны.

"Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии", - сказал Эрдоган.

Отметим, что о намерении вступить в ШОС турецкий лидер говорил еще в 2016 году, поскольку в условиях нестабильности Евросоюза Турция желает "чувствовать себя спокойно".

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По материалам: uposters.ru

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