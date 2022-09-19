В Германии потребовали наказать Турцию за сотрудничество с Россией
Бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности, один из лидеров партии "Союз 90/Зеленые" Юрген Триттин заявил о необходимости введения ограничительных мер против Турции за то, что она активно сотрудничает с Россией.
Предложение было озвучено после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, в которую входит также и РФ.
Если Турцию нельзя исключить из Североатлантического альянса, нужно рассмотреть экономические принудительные меры против нее, считает Триттин.
17 сентября Эрдоган заявил, что Анкара намерена стать членом ШОС. Турецкая делегация прибыла в Самарканд на саммит организации по приглашению принимающей стороны.
"Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии", - сказал Эрдоган.
Отметим, что о намерении вступить в ШОС турецкий лидер говорил еще в 2016 году, поскольку в условиях нестабильности Евросоюза Турция желает "чувствовать себя спокойно".