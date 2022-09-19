В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе
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В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе

В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусеСлуцкий назвал обыкновенным фашизмом табличку о «местах для русскоязычных» в автобусе Риги

Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про «места для русскоязычных» пассажиров на задней площадке салона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Можно много умных слов сказать про сегрегацию … Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: "обыкновенный фашизм", например», — указал он. При этом депутат отметил, что латвийские парламентарии начали выяснять, является ли данное фото настоящим либо это фейк.

Также Слуцкий напомнил, что ранее президент прибалтийской страны Эгилс Левитс призывал «разобраться и изолировать от общества» нелояльную государству русскоязычную часть латвийского общества. «Не удивительно, что и история про "места для белых" появляется у этих младоевропейцев», — резюмировал парламентарий.

Позднее Левитс отказался комментировать полученное открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок, в котором у главы республики требовали объяснить призыв изолировать русскоязычных жителей. В канцелярии президента уточнили, что причиной отказа стал тот факт, что письмо было написано на русском языке.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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