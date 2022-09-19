В Лондоне проходят похороны королевы Елизаветы II

Вадим Карасев

19 сентября в Великобритании проходят похороны королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. После церемонии в Вестминстерском аббатстве ожидается грандиозная процессия в Виндзорский замок. Посмотреть на нее соберутся тысячи британцев, поскольку страна сегодня прощается со своим самым долгоправящим монархом.





Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл





Королева-консорт Камилла

Помимо членов британской королевской семьи в Вестминстерском аббатстве собрались представители других монархий и мировые лидеры. В том числе среди тех, кто был приглашен на похороны Елизаветы II, — президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, король Испании Филипп с супругой Летицией, японский император Нарухито и многие другие. Не будет на похоронах представителей России, Белоруссии, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы. Всего Вестминстерское аббатство может вместить около 2 200 человек.





Президент США Джо Байден с супругой Джилл

В похоронной процессии принимают участие принц Джордж и принцесса Шарлотта, двое правнуков королевы. Девятилетний принц Джордж теперь второй в очереди на престол.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле с 14 сентября, за это время дань уважения королеве отдали тысячи людей, в том числе и некоторые знаменитости. Например, Дэвид Бекхэм простоял в очереди наравне со всеми 13 часов.





Принц Уильям и принц Гарри





Король Карл III и принцесса АннаМайк Тиндалл, Зара Тиндалл, принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк, принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци, леди Луиза Виндзор

После службы в Вестминстерском аббатстве, которую проведет архиепископ Кентерберийский, гроб с телом Елизавета II доставят к Арке Веллингтона. Там он будет перенесен в катафалк и отправится в Виндзорский замок, где уже в присутствии ближайших родственников начнется погребальная церемония. Елизавета II будет упокоена в гробнице рядом с супругом, принцем Филиппом, около 19:00 по московскому времени.

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Надя Бесчетникова