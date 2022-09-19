В Москве уже включили отопление в половине жилых домов и большей части соцобъектов
В Москве начался полноценный отопительный сезон: тепло уже получают практически половина жилых домов и более 78% значимых социальных объектов. Об этом сообщил Ruposters заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По словам чиновника, все отопительные работы проходят по плану, а в первую очередь отапливаются социальные объекты.
В данный момент все столичные системы и сети полностью готовы к подаче тепла. Очередной отопительный сезон, утверждает Бирюков, московские коммунальщики планировали с 1 мая.
18 сентября началось подключение отопления в жилых домах. Тепло подается уже в 1,5 тыс. социальных объектов: детские сады, школы и больницы. Причиной стало резкое похолодание с 1 сентября, особое поручение по старту отопительного сезона дал мэр столицы Сергей Собянин.