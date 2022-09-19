В Москве уже включили отопление в половине жилых домов и большей части соцобъектов
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В Москве уже включили отопление в половине жилых домов и большей части соцобъектов

В Москве уже включили отопление в половине жилых домов и большей части соцобъектов

В Москве начался полноценный отопительный сезон: тепло уже получают практически половина жилых домов и более 78% значимых социальных объектов. Об этом сообщил Ruposters заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновника, все отопительные работы проходят по плану, а в первую очередь отапливаются социальные объекты.


"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов", – рассказал Бирюков.

В данный момент все столичные системы и сети полностью готовы к подаче тепла. Очередной отопительный сезон, утверждает Бирюков, московские коммунальщики планировали с 1 мая.

18 сентября началось подключение отопления в жилых домах. Тепло подается уже в 1,5 тыс. социальных объектов: детские сады, школы и больницы. Причиной стало резкое похолодание с 1 сентября, особое поручение по старту отопительного сезона дал мэр столицы Сергей Собянин.

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По материалам: uposters.ru

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