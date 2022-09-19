В ООН оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского
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В ООН оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского

В ООН оценили вероятность переговоров Путина и ЗеленскогоГенсек ООН Гутерриш заявил, что мир далек от прямых переговоров Путина и Зеленского

Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил перспективы президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш заявил, что мир далек от прямых переговоров Путина и Зеленского. Однако ООН готова содействовать в этом вопросе, предоставляя «добрые услуги». Проведение переговоров зависит от пожеланий двух президентов.

«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», — ответил он на вопрос о вероятности такой беседы.

Генсек ООН подчеркнул, что возможность заключения мирного договора между двумя сторонами сейчас минимальна. По его мнению, и Москва, и Киев «по-прежнему привержены своим целям».

«Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», — заключил он.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал Украину определить условия прекращения конфликта. По его мнению, именно на Киев ляжет забота установить условия мира.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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