В ООН призвали Москву и Киев к обмену пленными в формате «всех на всех»

России и Украине стоит обменяться всеми пленными при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению генсека, передача пленных может стать позитивным шагом на пути к урегулированию ситуации на Украине. «Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил чиновник.

Однако Гутерреш уточнил, что представители ООН вряд ли непосредственно будут заниматься организацией этого процесса. «Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК», — заявил он, добавив, что ожидает «как можно более широкой договоренности».

Ранее генсек назвал визовые ограничения в отношении граждан России «не очень хорошей идеей» и выразил надежду на их отмену после окончания спецоперации. Ранее он также рассказал о позитивных сигналах, касающихся пропуска российских удобрений за рубеж, уточнив, что в ООН работают над преодолением препятствий для их вывоза.