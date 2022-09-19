В России и мире 20 сентября 2022 года отмечают пять праздников
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В России и мире 20 сентября 2022 года отмечают пять праздников

В России и мире 20 сентября 2022 года отмечают пять праздников

Во всем мире 20 сентября 2022 года поздравляют с профессиональным праздником работников леса. Почитать хранителей природы принято и в РФ. Также россияне 20 сентября поздравляют рекрутеров, а жители Южной Осетии отмечают День Республики. В Казахстане празднуют День матери и День языков народа.

Международный день работников леса

В России, Кыргызстане и Беларуси 20 сентября 2022 года поздравляют работников леса. Праздник был учрежден еще во времена Советского Союза. Тогда же и была выбрана дата торжества — третье воскресенье сентября. День работников леса имеет статус официального и был провозглашен по приказу Верховного Совета 13 августа 1966 года.


Лес — одно из главных богатств мира. Он не только очищает воздух от углекислого газа и останавливает потоки воды, но и кормит, поскольку занимает важную нишу в экономическом развитии. Поэтому лесник — это не просто профессия, это хранитель будущего.

Согласно замерам, леса занимают треть суши Земли, и общая их площадь составляет 40 млн кв. км. Половина этой территории — тропические леса, четвертая часть находится на северном полушарии. В России леса занимают 8 млн кв. км.

День рекрутеров


Рекрутеры России 20 сентября принимают поздравления со своим профессиональным торжеством и делают они это на официальном уровне уже 20 лет.

Рекрутером называют человека, который умеет подобрать грамотно персонал для определенного предприятия, учитывая все нюансы отрасли. В независимой России о данной профессии услышали в 1991 году после того, как в газете «Известия» вышла статья об американском агентстве по подбору персонала. Автор статьи использовал слово «рекрутер» для характеристики человека, что занимался поисками претендентов на должности в компании. До этого в России было популярно слово «кадровик».

Впервые День рекрутера в России отметили 20 сентября 2001 года несколько кадровых агентств. Помимо России торжество празднуют в Украине и Беларуси.

День Республики Южная Осетия


Для жителей Южной Осетии 20 сентября не менее важная дата. Все дело в том, что в этот день они празднуют рождение своей республики.

Южная Осетия как автономная республика была провозглашена в 1990 году, правда долгое время мир не хотел признавать суверенитет региона. И только в 2008 году Дмитрий Медведев подписал Указ, в котором говорилось, что Южная Осетия становится независимой Республикой и осетины, наконец-то, почувствовали дух настоящей свободы.

День Республики отмечается грандиозно. Проходят церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, устраиваются парады и массовые гулянья, которые сопровождаются концертами, спортивными соревнованиями и театральными представлениями.

День матери в Казахстане


В Казахстане 20 сентября поздравления принимают мамы. День матери в Казахстане стали отмечать на официальном уровне с 2012 года по инициативе тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. Праздник не имеет постоянной даты, а отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

О праздновании Дня матери заговорили в Казахстане накануне 8 марта. Президент подал идею почитать женщин, которые подарили жизнь новым гражданам Республики. Они не только стали мамами, они — хранительницы семейных традиций, казахской культуры и традиций.

День языков народа Казахстана


Еще одно важное событие принято отмечать в Казахстане 20 сентября и это День языков народа. Торжество было учреждено в 1998 году, как стимул воспитывать в поколении любовь к родному языку, своей Родине, культуре и традициям.

В День языков народа проходит масштабный фестиваль, в рамках которого принято проводить мастер-классы, конференции, семинары и другие мероприятия, что направлены на объединение всех жителей Казахстана, какой бы национальности они не были и на каком бы языке не говорили, ведь дружба и понимание — это сила государства.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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