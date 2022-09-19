В сети обсуждают высказывание Аллы Пугачевой о спецоперации: "Спасибо, Алла Борисовна, мы ждали этих слов"
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В сети обсуждают высказывание Аллы Пугачевой о спецоперации: "Спасибо, Алла Борисовна, мы ждали этих слов"

В сети обсуждают высказывание Аллы Пугачевой о спецоперации: "Спасибо, Алла Борисовна, мы ждали этих слов"

Алла Пугачева написала пост в инстаграме*, в котором впервые высказалась о военной спецоперации РФ на Украине — Пугачева заявила, что "наши ребята гибнут за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан". Также певица призвала признать ее иноагентом вслед за своим мужем, комиком Максимом Галкиным**, который последовательно публично выступает с осуждением действий российского правительства. Слова Пугачевой широко обсуждают в соцсетях. Spletnik собрал реакции звезд и общественных деятелей на пост Примадонны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю.

Ранее Песков высказался о Максиме Галкине**, заявив, что он "запятнал себя непристойными заявлениями", и добавил, что не слышал подобных высказываний от Пугачевой. Ранее Песков говорил, заявил, что президент России Владимир Путин знаком с Пугачевой и "вполне нормально к ней относится".

Писательница и журналистка Карина Добротворская

Некоронованная королева России наконец-то сказала свои слова. 23 года назад мы провели два дня с Примадонной нашей поп-сцены в Германии во время ее концертного тура. Мы сняли сюжет для Vogue, и я сделала длинное интервью, которое до сих пор остается одним из моих любимых (называется "Королева-мать"). Меня поразили ее мощь, присутствие, смелость, юмор, страсть и удивительная аутентичность. Она просто не могла притворяться, она была тем, кем она была — силой природы. Последняя строчка этого интервью: "Я вам не Хиллари Клинтон. Я Алла Пугачева!". Спасибо, Алла Борисовна, мы ждали этих царственных слов от вас. Да здравствует Королева!

Телеведущий Владимир Винокур

Это просто солидарность с человеком, с которым она живет. Это ее муж. Там нет никаких иных высказываний.

Блогер Ника Белоцерковская**

Текст написан не для украинцев. Текст написан для власти! Это публичная пощечина ей, и очень звонкая пощечина. Ее услышали все. Она говорит на их языке, разрушая их нарратив. Она говорит с колеблющимися. А с этими людьми только так и надо говорить. Это ее аудитория, и она, как никто из артистов, ее чувствует.

Политолог Екатерина Шульман**

Слушайте, а откуда у Украины денег столько на финансирование всех этих физлиц — иностранных агентов? Не страна, а какое-то Эльдорадо. И Гордеева** на них работает, и Галкин**, и Моргенштерн**, и Ходорковского** с Чичваркиным**, и Макаревича**, и целую Белонику** — всех Украина содержит. И это в военное-то время, когда других расходов полно. В мирное, наверное, вообще Кремль целиком скупит. Напомню, что для физлиц-иноагентов Минюст делает разъяснение, в пользу какой страны они агентствуют, а СМИ-иноагенты вроде меня могут об этом только гадать. У физлиц и обязанности полегче: плашка не нужна и отчеты не так часто. Ну да с 1 декабря вступит в силу новый закон, уничтожающий все эти различия и уравнивающий всех нас в статусе.

Солист группы Little Big Илья Прусикин

Мое глубочайшее уважение к вам!

Певица Монеточка

Вступаю в ряды Пугачевского восстания!

Основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков

Браво, Алла!


Фото телеграм-канала "Кровавая барыня"

Зампред Госдумы РФ и соавтор закона об иноагентах Петр Толстой

Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен.

Высказывание Пугачевой широко обсуждается и в западной прессе: сразу несколько изданий опубликовали материалы о том, как "культовая российская певица просит признать себя иноагентом", и как она "дала звонкую пощечину российским властям".


Скриншот новости издания Bloomberg

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**Признаны в РФ иноагентами


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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