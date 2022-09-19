В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате «всех на всех»

Вадим Карасев

Сенатор Ковитиди: призыв ООН об обмене пленных отвечает демократическим принципам

Призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к тому, чтобы Россия и Украина провели обмен пленными в формате «всех на всех», отвечает демократическим принципам. Так на него отреагировала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, сообщают «Известия».

По ее словам, для России важно возвращение военнослужащих, оказавшихся в плену. Однако предложение президента Украины Владимира Зеленского, что он готов поддержать запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных, цинично и отражает сущность украинской власти, добавила сенатор.

«И мы с вами должны понимать, что не исключено, что будут оказываться попытки давления, чтобы указанное помешало провести суд над военными преступниками, потому что там могут всплыть неприятные для западного сообщества факты», — заключила Ковитиди.

19 сентября генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и Украина обменяются пленными в формате «всех на всех». Вместе с тем он отметил, что обычно ООН не принимает участие в процессе обмена, так как это является прерогативой Международного комитета Красного Креста.