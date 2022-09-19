Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов

Ведущий Владимир Соловьев посмеялся над Примадонной. Телеведущий не смог пройти мимо настойчивой просьбы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Телеведущий предпочел не высказывать личное мнение. Он ограничился репостом обращения Примадонны с издевательской припиской к нему. «Покойся с миром, Алла Борисовна…», — говорится в сообщении.Отметим, что отношения между Владимиром Соловьевым и Аллой Пугачевой не иначе как напряженными не назовешь. В день возвращения Примадонны на родину телеведущий уничижительно высказался о семье певицы. Алла Борисовна не смолчала в ответ на оскорбления. Напомним, Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* попросила причислить ее в ряды иноагентов. Звезда отметила, что солидарна с супругом, поэтому заслуживает той же участи. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.