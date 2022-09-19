Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов

Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов
Ведущий Владимир Соловьев посмеялся над Примадонной. Телеведущий не смог пройти мимо настойчивой просьбы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Телеведущий предпочел не высказывать личное мнение. Он ограничился репостом обращения Примадонны с издевательской припиской к нему. «Покойся с миром, Алла Борисовна…», — говорится в сообщении.
Отметим, что отношения между Владимиром Соловьевым и Аллой Пугачевой не иначе как напряженными не назовешь. В день возвращения Примадонны на родину телеведущий уничижительно высказался о семье певицы. Алла Борисовна не смолчала в ответ на оскорбления. Напомним, Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* попросила причислить ее в ряды иноагентов. Звезда отметила, что солидарна с супругом, поэтому заслуживает той же участи. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

Последние новости

Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые носки
Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Похудевшая Ани Лорак объявилась в России
Похудевшая Ани Лорак объявилась в России
Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким
Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким
Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов
Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов
Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку Зодиака
Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку
Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и пообещала больше не пить
Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и
Шахназаров о признании Галкина* иноагентом: «Пугачева хотела утрясти, но все не так пошло»
Шахназаров о признании Галкина* иноагентом: «Пугачева хотела утрясти,
Назван российский регион с наибольшей пенсий
Назван российский регион с наибольшей пенсий
В ООН оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского
В ООН оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского
Строители из Петербурга восстановили в Мариуполе три школы и три детских сада
Строители из Петербурга восстановили в Мариуполе три школы и три
Байден раскрыл сроки помощи Украине
Байден раскрыл сроки помощи Украине

Топ на сегодня

Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо ждала, когда дети уедут»
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо
Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона
Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования

Еще по теме

Ксения Собчак высказалась о судьбе Примадонны
Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»