Волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты" раздали более 300 гуманитарных наборов беженцам из Украины
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Волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты" раздали более 300 гуманитарных наборов беженцам из Украины

Волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты" раздали более 300 гуманитарных наборов беженцам из Украины

Добровольцы "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" доставили и расфасовали более 300 гуманитарных наборов, которые раздали беженцам из Харьковской области на железнодорожном вокзале в Белгороде.

Об этом сообщает telegram-канал МГЕР.


Волонтеры, среди которых есть девушки, продолжают помогать жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за регулярных обстрелов ВСУ.

"Стараемся оказать помощь каждому, кто в ней нуждается", – отмечают добровольцы.

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По материалам: uposters.ru

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