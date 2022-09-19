Волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты" раздали более 300 гуманитарных наборов беженцам из Украины
Сегодня, 00:50 Вадим Карасев
Добровольцы "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" доставили и расфасовали более 300 гуманитарных наборов, которые раздали беженцам из Харьковской области на железнодорожном вокзале в Белгороде.
Об этом сообщает telegram-канал МГЕР.
Волонтеры, среди которых есть девушки, продолжают помогать жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за регулярных обстрелов ВСУ.
"Стараемся оказать помощь каждому, кто в ней нуждается", – отмечают добровольцы.
По материалам: uposters.ru