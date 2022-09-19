Вступили в силу новые ограничения на въезд россиян в Прибалтику и Польшу
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Вступили в силу новые ограничения на въезд россиян в Прибалтику и Польшу

Вступили в силу новые ограничения на въезд россиян в Прибалтику и Польшу

С 19 сентября вступили в силу новые ограничения на въезд граждан России в Латвию, Эстонию, Литву и Польшу. Отныне в эти страны не пустят россиян с шенгенскими визами, выданными другими государствами-членами ЕС.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Праге договорились о приостановке действия соглашения с Москвой об упрощенной процедуре выдачи виз. Решение, которое усложняет получение виз россиянам, но все еще оставляет его возможным, вступило в силу 12 сентября. Граничащим с Россией государствам предоставили возможность самим регулировать правила въезда ее гражданам.

Тогда Латвия, Эстония, Литва и Польша приняли одинаковые меры: запретили въезд россиянам, цель поездок которых — туризм, бизнес, спорт, культура, несмотря на наличие действующих шенгенов, выданных другими государствами. Исключения делаются для дальнобойщиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным причинам.

Еще до этого прибалтийские страны и Польша, а также Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.

Единственной страной Евросоюза, куда граждане России еще могут въехать через сухопутную границу, остается Финляндия. Ее власти заявляли, что не планируют применять ограничительные меры на посещение государства россиянами, как в Прибалтике, потому что это противоречит Шенгенскому кодексу.

При этом с сентября Хельсинки собирался значительно сократить число выдаваемых виз россиянам, которые с учетом ограничений на других сухопутных границах стали использовать эту северную страну как транзитную зону, в чем финны не заинтересованы.

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По материалам: pnp.ru

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