Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула

Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Ходят слухи, что футболист Дмитрий Тарасов пошел налево. В последнее время пользовали Сети стали говорить, что между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко, прожившим в браке более четырех лет, пробежала черная кошка. Футболиста и вовсе все чаще обвиняют в измене. 28-летняя жена футболиста активно ведет социальные сети. В блоге Костенко выкладывает фотографии и видео растущих детей, путешествия, праздники. Шатенка привыкла быть откровенной. Но в последнее время Анастасия много уделяет времени борьбы с хейтом. На нее внезапно посыпались вопросы об изменах мужа, для которого брак с ней уже третий по счету. Поводов для подобных заявлений стал ряд наблюдений. То Тарасов неделю ночует не дома, а у друга, списывая все на большую занятость, которая не позволяет приезжать к семье. То он пишет бывшей супруге — Ольге Бузовой, с предложением создать вместе творческий продукт. Хотя все знают, с каким скандалом разводились «тарабузики». А на днях его видели в ночном клубе, где экс-звезда футбола сидел за столиком в компании двух девушек.
Анастасия не смогла промолчать. «Надеюсь, на том свете ни у кого не будет смартфонов и Интернета», — написала в соцсетях многодетная мама. Что хотела сказать блогерша, она не пояснила. То ли ее удручает, что об их личной жизни пишут в средствах массовой информации, то ли неприятно, что Дмитрий отдыхает без нее, и этот факт засняли на видео. Стоит отметить, что раньше шатенка делилась только счастливыми кадрами из жизни, то теперь все больше отбивается от провокационных вопросов, где ее мужа обвиняют в изменах, которые, по словам бывших жен, в свое время и привели к разводу. «Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем, — заявила 28-летняя Костенко, которая, к слову, родила от футболиста троих детей. — Если бы меня предала подруга, она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание. Меня больше смущает интерес к сплетням о чужих мужьях», — говорила недавно супруга спортсмена.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате «всех на всех»
В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате
Джигана ограбили на миллионы
Джигана ограбили на миллионы
Тимати резко высказался о демарше Пугачевой
Тимати резко высказался о демарше Пугачевой
Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистов
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для
Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
Крутые снимки растений и животных в рентгеновском излучении (17 фото)
Германия сдержит обещание Украине и пришлет ей новую артиллерию
Германия сдержит обещание Украине и пришлет ей новую артиллерию
Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою позицию
Ани Лорак объявилась после полугодового молчания и пояснила свою
Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука
Четыре ошибки, которые часто допускают при приготовлении лука
Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI
Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником преступлений
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в решении как никогда
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Еще по теме

Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия Тарасова с некой Марией
Футболист "Локомотива" Тарасов после расставания с Бузовой женится в третий раз
Тарасов и Костенко: взломанная переписка выяснила причину развода