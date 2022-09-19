Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула

Ходят слухи, что футболист Дмитрий Тарасов пошел налево. В последнее время пользовали Сети стали говорить, что между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко, прожившим в браке более четырех лет, пробежала черная кошка. Футболиста и вовсе все чаще обвиняют в измене. 28-летняя жена футболиста активно ведет социальные сети. В блоге Костенко выкладывает фотографии и видео растущих детей, путешествия, праздники. Шатенка привыкла быть откровенной. Но в последнее время Анастасия много уделяет времени борьбы с хейтом. На нее внезапно посыпались вопросы об изменах мужа, для которого брак с ней уже третий по счету. Поводов для подобных заявлений стал ряд наблюдений. То Тарасов неделю ночует не дома, а у друга, списывая все на большую занятость, которая не позволяет приезжать к семье. То он пишет бывшей супруге — Ольге Бузовой, с предложением создать вместе творческий продукт. Хотя все знают, с каким скандалом разводились «тарабузики». А на днях его видели в ночном клубе, где экс-звезда футбола сидел за столиком в компании двух девушек.Анастасия не смогла промолчать. «Надеюсь, на том свете ни у кого не будет смартфонов и Интернета», — написала в соцсетях многодетная мама. Что хотела сказать блогерша, она не пояснила. То ли ее удручает, что об их личной жизни пишут в средствах массовой информации, то ли неприятно, что Дмитрий отдыхает без нее, и этот факт засняли на видео. Стоит отметить, что раньше шатенка делилась только счастливыми кадрами из жизни, то теперь все больше отбивается от провокационных вопросов, где ее мужа обвиняют в изменах, которые, по словам бывших жен, в свое время и привели к разводу. «Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем, — заявила 28-летняя Костенко, которая, к слову, родила от футболиста троих детей. — Если бы меня предала подруга, она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание. Меня больше смущает интерес к сплетням о чужих мужьях», — говорила недавно супруга спортсмена.