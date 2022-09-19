Женщины, которые не созданы для семьи и любят свободу. Гороскоп от Кажетты Ахметжановой

Для один брак счастье, для других — тяжелая ноша. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, представительницы каких знаков зодиака не созданы для семейной жизни.

Водолей

Как бунтари зодиака, Водолеи терпеть не могут чувствовать себя связанным по рукам и ногам. Этот свободолюбивый характер определяет их наименьшую склонность к браку среди всех других знаков Зодиака. Эти независимые и уверенные в себе женщины предпочитают избегать условностей в личной жизни. Тем не менее, представительница знака Водолей — одна из самых понимающих и дисциплинированных жен, на которую мужчина всегда может рассчитывать, когда находитесь с ней в отношениях. Однако, когда мужчина вступает в брак с такой женщиной, он должен понимать, что ей необходимо личное пространство и право иметь свое мнение по каждому вопросу, которые не каждый готов предложить. Представительницы этого воздушного знака вскоре начинают чувствовать себя ущемленным в браке и иногда решают разорвать его, решив поискать любовь с другим мужчиной и построить более счастливую семью.

Лев

Лев — огненный знак зодиака, жадный до ярких эмоций, и его представительницы обожают испытывать окрыляющее ощущение влюбленности. Будь то разлад в отношениях, который приводит к разводу на их пути, или угасание страсти, которая заставляет их задуматься о другом партнере; они всегда готовы в одну минуту отпустить прошлое и найти нового особенного человека в своей жизни. Лев постоянно ищет подтверждения и любви от своих мужчин, именно поэтому они недолго остаются одинокими и обязательно вступают в брак и не один раз. Они ожидают, что их партнер будет проявлять такой же уровень преданности, как и они сами. Когда Лев чувствует, что он — центр мира для своей второй половинки, их все устраивает. Однако эти гордые женщины всегда становятся инициаторами скандального развода из-за измены или неверности. Преданность для них не подлежит обсуждению.

Скорпион

Даже если мужчина полностью верен и предан, Скорпионы не могут отказать себе в удовольствии помечтать о лучшей жизни. На каком-то уровне они не могут перестать сравнивать своего нынешнего супруга с каждым потенциальным любовным интересом, который попадается им на глаза. Нередко это заставляет их в какой-то момент поддаваться соблазну и вступать на тропу неверности, что в конечном итоге приводит к распаду их брака. Они обязательно вступают в новый брак, однако успех их последующих браков несколько туманен. В большинстве случаев они все-таки понимают, что открытость и общение являются ключом к успешному партнерству, и этот мечтательный водный знак является самым любящим партнером, когда чувствует эмоциональное понимание со стороны своего партнера. Но когда Скорпионы чувствуют, что партнер не дает им безусловной любви и поддержки, они могут озлобиться и отдалиться.

Стрелец

Для авантюрных Стрельцов жизнь — это бесконечная погоня за приключениями и новыми эмоциями.Врожденная харизма делает их настоящим магнитом для мужчин, благодаря чему им всегда есть, из кого выбирать. Бесконечная жажда смены декораций может мешать задерживаться в одних отношениях надолго, даже если дело уже дошло до брака. Кроме того, даже в супружестве они хотят отстоять свою независимость. Стрельцы не боятся разводиться с мужчинами, которые заставляют их чувствовать себя недооцененными или ограничивают свободу. Стрелец ищет глубокой эмоциональной и физической связи со своим партнером, и любая ситуация, которая может привести к уязвленному самолюбию, может встать на пути этого гордого огненного знака.