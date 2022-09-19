Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света
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Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света

Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без светаВ Курской области 87 населенных пунктов лишились электричества из-за непогоды

В Курской области произошло массовое отключение электроэнергии и 87 населенных пунктов региона остались без света. Об этом пишет РИА Новости.

Произошедшее обусловлено ухудшением климатических условий. «Восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области», — поделились в администрации области.

Ранее сообщалось о гибели студента в Курске из-за урагана. Порыв ветра снес крышу общежития Курского автотехнического колледжа, а осколки выбитых стекол попали в третьекурсника, который находился в комнате.

В сентябре авария лишила электричества более десяти улиц в Белгороде. Отмечалось, что без электроснабжения остались не только жители самого города, но и некоторых населенных пунктов Белгородского района.

В июле произошло отключение электроэнергии в Севастополе, вызванное аварией на подстанции. Тогда без света оказался центр Севастополя и часть окраин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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