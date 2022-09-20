14 примеров мутаций, которые сделали своих обладателей ещё более уникальными, чем они были до этого
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 14 примеров мутаций, которые сделали своих обладателей ещё более уникальными, чем они были до этого

14 примеров мутаций, которые сделали своих обладателей ещё более уникальными, чем они были до этого

14 примеров мутаций, которые сделали своих обладателей ещё более уникальными, чем они были до этого

Каждый уникален по-своему. Но бывает и такое, что природа решает кому-то добавить чуточку больше яркости и неповторимости. А средство, которое помогает ей достичь желаемого результата, называется мутация.

Чаще всего слово «мутация» вызывает у нас какие-то негативные эмоции. Ведь какая бы она ни была, это всё равно остаётся отклонением от нормы. Но иногда такие перевоплощения во внешности нисколечко не идут во вред их обладателям. А даже наоборот. Добавляют ту самую изюминку, которая позволяет им выделиться среди других.

То ли листик, то ли ещё один лепесток тюльпана

Жук-олень — гинандроморф

Гинандроморфизм — это аномалия, в результате которой особь обладает как женскими признаками, так и мужскими.

Двухголовая черепашка с детками

Могучие мышцы или собака с мутацией гена миостатина

Миостатин отвечает за рост мышц как до, так и после рождения, и не позволяет им постоянно расти. Поэтому нарушение работы этого гена приводит к удвоению мышечный массы и почти полному отсутствию жира в организме.

А вот как эта мутация выглядит на быке

Павлин камео, чей необычный окрас связан с мутацией пола

Мотылёк с 3 крылышками

Уникальный белый дельфин по имени Каспер

Учёные предполагают, что у Каспера лейкизм. Это мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Витилиго в мире животных

Двуносик

Это Свобода. У неё есть то, что я называю «мутацией раздвоенного носа», она появляется при рождении и никоим образом не мешает ей жить. Я думаю, что это наоборот делает её уникальной и очаровательной!

А мы хотим добавить, что эта собачка действительно уникальна! Такую своеобразную особенность имеют только три породы собак: староиспанский пойнтер, двуносая анская тигровая гончая и каталбурун.

Кобра без чешуи

Это врождённый дефект, который не мешает ей полноценно функционировать.

Грибок на грибке в результате мутации rosecomb

Жираф Омо с лейкизмом

Ещё одна лапка

Такое генетическое отклонение называется полидактилией.

А тут можно посмотреть ещё одну подборку, в которой собрано больше случаев, когда природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик
Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.09.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.09.2022 (16 фото)
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для
Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в Париже
Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в
Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Рита Дакота рассказала о побоях мужчин
Рита Дакота рассказала о побоях мужчин
Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с Анастасией Решетовой и Алесей Кафельниковой
Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с

Топ на сегодня

В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Здания с необычным дизайном (20 фото)
Здания с необычным дизайном (20 фото)

Еще по теме

16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой
Обладателям удачной мутации достаточно шести часов сна
Небольшое поселение амишей в Индиане имеет гены против старения
Мутация гена свертывания крови может продлить продолжительность жизни