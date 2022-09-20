14 примеров мутаций, которые сделали своих обладателей ещё более уникальными, чем они были до этого

Каждый уникален по-своему. Но бывает и такое, что природа решает кому-то добавить чуточку больше яркости и неповторимости. А средство, которое помогает ей достичь желаемого результата, называется мутация.

Чаще всего слово «мутация» вызывает у нас какие-то негативные эмоции. Ведь какая бы она ни была, это всё равно остаётся отклонением от нормы. Но иногда такие перевоплощения во внешности нисколечко не идут во вред их обладателям. А даже наоборот. Добавляют ту самую изюминку, которая позволяет им выделиться среди других.

То ли листик, то ли ещё один лепесток тюльпана

Жук-олень — гинандроморф

Гинандроморфизм — это аномалия, в результате которой особь обладает как женскими признаками, так и мужскими.

Двухголовая черепашка с детками

Могучие мышцы или собака с мутацией гена миостатина

Миостатин отвечает за рост мышц как до, так и после рождения, и не позволяет им постоянно расти. Поэтому нарушение работы этого гена приводит к удвоению мышечный массы и почти полному отсутствию жира в организме.

А вот как эта мутация выглядит на быке

Павлин камео, чей необычный окрас связан с мутацией пола

Мотылёк с 3 крылышками

Уникальный белый дельфин по имени Каспер

Учёные предполагают, что у Каспера лейкизм. Это мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Витилиго в мире животных

Двуносик

Это Свобода. У неё есть то, что я называю «мутацией раздвоенного носа», она появляется при рождении и никоим образом не мешает ей жить. Я думаю, что это наоборот делает её уникальной и очаровательной!

А мы хотим добавить, что эта собачка действительно уникальна! Такую своеобразную особенность имеют только три породы собак: староиспанский пойнтер, двуносая анская тигровая гончая и каталбурун.

Кобра без чешуи

Это врождённый дефект, который не мешает ей полноценно функционировать.

Грибок на грибке в результате мутации rosecomb

Жираф Омо с лейкизмом

Ещё одна лапка

Такое генетическое отклонение называется полидактилией.

А тут можно посмотреть ещё одну подборку, в которой собрано больше случаев, когда природа перестаралась со своими чарами, и в результате генетика дала сбой.