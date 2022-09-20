14 забавных и нелепых аналогов популярных мультфильмов, которые выпустили, чтобы поплескаться в лучах их славы

Оригинальный контент в киноиндустрии высоко ценился во все времена. К сожалению, создать сегодня нечто действительно интересное и оригинальное невероятно сложно. Значительно усложняет эту задачу выход бесконечного числа различных продолжений и ремейков. Однако бюджетные студии не расстраиваются и без зазрения совести выпускают дешёвые мультфильмы-клоны. Почему бы и нет? Если отсутствует возможность создать что-то новое, можно попытаться украсть идею у соседа и подать её под другим соусом. В результате на свет рождаются удивительные анимационные картины, отличающиеся критически низким рейтингом, странной графикой и зачастую глуповатым сюжетом. Ниже представлены некоторые из них:

Мультсериал «Время приключений» и мультсериал «Легенда о Лаки Пае»

Warner Bros. Television / Patreon

Мультипликационный сериал «Время приключений» был выпущен с 2011 по 2018 год. Что же касается «Легенды о Лаки Пае», то первый эпизод картины вышел в начале января 2015 года.

Мультфильм «Мадагаскар» и мультфильм «Жизнь в Джунглях: особо опасные в Африке»

DreamWorks Pictures / Prevalent Entertainment

Красочный и яркий мультфильм о путешествии забавных животных вышел в 2005 году. Возродить идею попыталась малоизвестная американская студия в 2012. Однако у них не слишком это получилось.

Мультфильм «Храбрая сердцем» и мультфильм «Храбрая Кьяра»

Walt Disney Studios Motion Pictures / Shemaroo Entertainment

«Храбрая Кьяра» — индийский мультфильм, который вышел на год раньше, чем известная «Храбрая сердцем» — в 2011 году. Несмотря на это, компанию-производителя обвинили в плагиате главной героини.

Мультсериал «Симпсоны» и мультсериал «Самсонадзе»

20th Television / Imedi TV

Первый выпуск «Симпсонов» был показан в 1989 году. Грузинский аналог мультсериала появился в 2009.

Мультсериал «Скуби-Ду, где ты?» и мультсериал «Губер и охотники за призраками»

Warner Bros. Television / American Broadcasting Company

Мультипликационные мистические приключения забавного Скуби-Ду и его друзей показали ещё в 1969 году. Аналогичную историю выпустила другая компания в 1973. Сходство концепций картин просто поражает.

Мультсериал «Губка Боб» и мультсериал «Кокос Фрэд»

Paramount International / Warner Bros. Television

Весёлый Губка Боб радует телезрителей своими шутками и приколами с 1 мая 1999 года. Кокос по имени Фрэд составил ему конкуренцию в 2005 году, но всё равно не смог её выдержать. Год спустя проект закрылся.

Мультсериал «Черепашки-ниндзя» и мультсериал «Отряд Дино»

Mirage Studios / DIC Entertainment

Черепашки-ниндзя впервые заявили о себе ещё в 1987 году. На протяжении долгих лет внешний облик главных героев менялся и корректировался. В 2007 году DIC Entertainment представил крайне похожий проект, рассказывающий о подростках, которые превращаются в динозавров и борются со злодеями.

Мультфильм «Вверх» и мультфильм «Вверх: Путешествие на воздушном шаре»

Walt Disney Pictures / Video Brinquedo

Оригинальный мультик был выпущен в мае 2009 года. Но уже к октябрю успела выйти его испорченная версия.

Мультфильм «Би Муви: Медовый заговор» и мультфильм «Медовый переполох»

DreamWorks Animation / Spark Plug Entertainment

Увлекательная мультипликационная картина о храброй пчеле и слегка криповатый мультфильм о жизни в улье вышли в 2007 году. Кто конкретно мог украсть идею — неизвестно. «Медовый переполох» подвергся жёсткой критике за ленивую анимацию и шутки, которые не подходят для детей.

Мультфильм «Принцесса-лягушка» и мультфильм «Принц-лягушка»

Walt Disney Pictures / Gaiam — Entertainment

Всем известная картина «Принцесса и лягушка», где принцесса Тиана идёт навстречу своим мечтам, вышла в ноябре 2009 года. Забавная копия вышла месяцем позже.

Анимационный фильм «Делай ноги» и мультфильм «Tappy Toes»

Warner Brothers / Gaiam Entertainment

Популярный анимационный фильм про пингвина, умевшего танцевать, вышел ещё в 2006 году. Его очевидная копия, но в мультипликационном виде появилась на свет в 2011.

Мультфильм «В поисках Немо» и мультфильм «В поисках Иисуса»

Disney Enterprises Inc. / WOWNow Entertainment

Легендарный мультфильм вышел на большие экраны в 2003 году. Очень похожая картина о жизни морских обитателей появилась в 2020 году. Любопытно, но у неё даже есть вторая часть.

Мультфильм «Тролли» и мультфильм «Земля троллей»

20th Century Fox / SMV Complete Media

Симпатичный мультфильм о приключениях маленьких волшебных существ был показан в 2016 году. Странная картина, сделанная на аналогичную тематику, вышла в этом же году.

Мультфильм «Тачки» и мультфильм «Тачки, вперёд»

Buena Vista Pictures / The Asylum

Первая картина была показана в 2006 году и имела колоссальный успех. Крайне похожий мультфильм был представлен в 2017 году.

Бонус: «Белый лев Кимба» и «Король лев»

Mushi Production / Buena Vista Pictures

Споры вокруг мультфильма «Король Лев» не утихают который год. Многие уверены, что кинокартина является копией известной японской манги «Белый лев Кимба», которая вышла в 1965 году. Особенно наблюдательные люди заметили совпадения в сюжете, рисовке и общей атмосфере. Однако продюсеры «Короля Льва» неоднократно утверждали, что это не более чем совпадение, ведь они даже не вдохновлялись этим мультфильмом при создании своего шедевра.