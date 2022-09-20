18 ценников, мимо которых не пройдёшь, ведь они слишком забавные
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18 ценников, мимо которых не пройдёшь, ведь они слишком забавные

18 ценников, мимо которых не пройдёшь, ведь они слишком забавные

Ценник — это не только справочная бумажка, дающая информацию о стоимости продуктов. Это кладезь юмора. Опечатки и ошибки, забавные сокращения, двусмысленная расстановка слов — всё это создаёт комический эффект. А как забыть про богов маркетинга, которые намеренно размещают на них броские надписи? Мы собрали для вас примеры ценников, мимо которых сложно пройти.

Челябинский молочный комбинат

Говорит само за себя

Поэтично

Таёжный дар, напиток черни
Хлебнул советский постовой
И на дежурстве на вечернем
Поникнул гордой головой.

Боги маркетинга

Что за химический элемент? Он радиоактивен?

Интересные питерские «Пирожковые»

А вы с кем живёте?

Французский император Напалюн

Чья икра?

Икра, конечно же, лососевая, а «Путина» — название производителя. Слово «путина» означает сезон, во время которого проводится активный лов рыбы.

Ох уж эти буквы «л» и «п»

От слова «шкала»?

Ультимативная бронежилетка

Вот такие вот люляки

Так вино или нет?

Левая и правая палочка TWIX

Кстати о Твиксе: люди обнаружили, что палочки продаются по одной. Об этом у нас есть пост.

Спасибо за честность!

Незабываемый вкус детства

Печенье «Расти большой банан»

А здесь вы можете найти целую подборку философских и забавных посланий от стен.

# Интересное
По материалам: twizz

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