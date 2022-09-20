18 фантастических дизайнов, благодаря которым обыденные вещи заиграли совсем новыми красками
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18 фантастических дизайнов, благодаря которым обыденные вещи заиграли совсем новыми красками

18 фантастических дизайнов, благодаря которым обыденные вещи заиграли совсем новыми красками

Удачный дизайн может сделать вещь не только привлекательнее, но и функциональнее. Современные тенденции диктуют свои условия — всё вокруг должно быть мобильным, необычным, занимать минимум пространства и не загрязнять экологию (это будет просто идеально). Поэтому людям приходится прибегать к апгрейду и совершенствовать всё, начиная от упаковочных материалов и заканчивая лавочками в парке. Ведь человечество должно идти в ногу со временем, без этого никак.

Использовав капельку фантазии и новые технологии, дизайнеры создают невероятные штуки, которые делают нашу жизнь значительно лучше. Такими вещами хочется пользоваться постоянно и не выпускать их из рук. Однако в некоторых случаях изменения затрагивают только внешний дизайн. Такие улучшения тоже вполне оправданы и заслуживают своего внимания.

Удивительный образ на показе мод. Реалистичное лицо собрано из суперлёгкой ткани

Удобный гамак, который умеет улыбаться

Такая вещица не только подойдёт для расслабляющего отдыха, но и отлично дополнит интерьер сада или двора.

Светодиодный тротуарный светильник от компании «Hondel Lighting»

Кубическое окно

Знак, который напоминает окружающим о необходимости поддерживать чистоту озёр

Получайте удовольствие от воды, которую пьёте. Озеро Эвергрин — источник питьевой воды. Давайте сохраним её чистой!

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Подвесной светильник Lunaria

Светодиодные вешалки для одежды

Капельная лампа

Уличные фонари в форме маков

В Иерусалиме есть уличные светильники, выполненные в виде гигантских цветов (их высота достигает девяти метров). Они раскрываются, как только к ним кто-то приближается, будь это человек или проезжающий мимо транспорт.

Коробка McNuggets с подставкой для соуса

Балкон в форме винного бокала

Руль Renault 5 Diamond имеет необычную форму и сделан из мрамора

Компания Renault представила шоу-кар Renault 5 Diamant. Автомобиль был создан в сотрудничестве с дизайнером Пьером Гоналоном к юбилею модели, который прошёл в этом году. Это электрический рестомод, который сочетает в себе элементы декоративного искусства и дорогих ювелирных украшений.

Дизайнерские солнечные панели

Оригинальная обувь, которая точно выделит из толпы

Крутой диспенсер для напитков

Забавная и экологичная упаковка для булочки

Такой дизайн упаковки по достоинству оценят взрослые и дети. Как может не понравиться подобное оформление?

Светящаяся одежда. Выглядит стильно и эффектно

Здесь вы можете посмотреть примеры провального дизайна, который вызовет только смех и недоумение.

# Интересное
По материалам: twizz

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