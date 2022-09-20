5 интересных фактов про людей, рожденных в год Лошади

Вадим Карасев

Люди, рожденные в год Лошади, являются неординарными личностями. Из-за их открытости и смелости люди часто знают все их особенности, но даже несмотря на это есть некоторые факты, которые вас точно удивят.

Люди этого Восточного Знака появились на свет в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014 годах. Они очень разные, но у многих из них есть сходства, причем довольно яркие. В этой статье мы поговорим о том, что не лежит на поверхности, а скрыто в глубине их души. Эти знания помогут вам в оценке совместимости с ними.

На самом деле настроение этих людей очень изменчиво

При общении с людьми, рожденными под покровительством Лошади, кажется, будто они всегда спокойны, всегда всем довольны и счастливы. На самом же деле, внутри них полыхает огонь. Они очень часто испытывают смену настроения, постоянно переживают или радуются чему-то, но никогда этого не показывают окружающим. Многие просто убеждены в том, что никому не следует знать, что происходит в их душе.

Бережливость

Вы вряд ли подумали бы, что люди данного года рождения любят хранить хлам и давать ему вторую жизнь. Они действительно умеют дать вещи возможность вновь дарить радость. Дело в том, что люди этого Знака не любят выбрасывать всё на помойку. Они всегда сначала ждут какое-то время, а только потом решают судьбу той или иной вещи. Еще реже они выбрасывают то, что как-то связано с их позитивными воспоминаниями.

Колоссальное терпение

Рожденные в год этого животного обладают невероятным терпением. Их можно вывести из себя, но для этого придется очень сильно постараться. Если в их жизни происходит нечто неприятное, они принимают это и не тратят на переживания много нервов. Именно поэтому с ними достаточно приятно жить под одной крышей, работать и дружить.

Любовь к сладкому

Лошади — те еще сладкоежки. Интересен тот факт, что они зачастую этого не показывают, но даже если и показывают, то далеко не всем. У этих людей есть одна важная скрытая особенность — они редко изменяют своим вкусам. Все подряд они не едят. У них есть определенные любимые продукты, которые всегда есть в доме. Если они любят готовить что-то сладкое, то подходят к данному процессу максимально внимательно и ответственно. К слову, из этих людей получаются великолепные кондитеры.

Тесная связь с природой

Лошадям совсем не обязательно постоянно пребывать на природе. Они могут выезжать за город достаточно редко, но связь с этими тонкими материями никогда не рвется. Эти люди чувствуют приближение холодов, дождя. Также природа наделяет их невероятно мощным шестым чувством, которым они пользуются и в других сферах. Например, , рожденные в год Лошади, порой очень быстро находят выход даже из самой сложной жизненной ситуации.