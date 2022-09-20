Агата Муцениеце готова быть второй женой в жизни Павла Прилучного
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Агата Муцениеце готова быть второй женой в жизни Павла Прилучного

Агата Муцениеце готова быть второй женой в жизни Павла Прилучного
Актриса Агата Муцениеце хочет проводить время с бывшим мужем.   Артистка в интервью Юлии Меньшовой рассказала о совместном отдыхе с Павлом Прилучным и детьми. Бывшие супруги вместе с сыном и дочкой провели в Дубае январские каникулы. Жили разведенные муж и жена в разных отелях, встречались на совместных прогулках с детьми. Такой формат Агате Муцениеце показался идеальным. Она дала понять, что готова отдыхать вместе с Павлом и его новой женой Зепюр Брутян. «И мне показалось, что это здорово и прекрасно, и я бы с радостью продолжала этот формат, даже с учетом новых персонажей в семье. Мне все нравится, все супер. Берем всех и поехали, но Паша, мне кажется, еще не готов», — поделилась сомнениями Агата Муцениеце в YouTube-канале «Сама Меньшова».
Бывшие супруги планировали устроить совместные с детьми каникулы в августе, но Прилучный отказался. «Но Паша сказал, что все отменяется, без объяснений. Сослался, что пресса начнет опять писать», — рассказала Агата Муцениеце. Лишь позже она узнала истинную причину нежелания экс-супруга отдыхать с бывшей женой и детьми — свадьба с Зепюр Брутян, которая состоялась в конце августа.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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