Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже

Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Юлия Меньшова довела до ручки актрису Агату Муцениеце. Артистка впервые после недавней свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного и его избранницы Зепюр Брутян дала интервью. Она пришла в студию к Юлии Меньшовой. Конечно же, та не смогла обойти вниманием тему недавнего торжества. Юлия Меньшова вспомнила, как в канун бракосочетания Прилучного и Брутян Муцениеце выложила в телеграм-канале свое горячее фото. «В соцсетях были комментарии, мол, это чтобы Паша пожалел, что потерял», — начала Юлия Меньшова подводить к вопросу.
Агата Муцениеце буквально взорвалась. Она заявила, что терпеть не может, когда ее подозревают в том, что она делает что-то ради внимания бывшего мужа. «Меня это бесит! Чтобы я ни сделала, пытаются это приурочить к Паше. Это полный бред. Я не делаю поступки, отсылаясь на то, что он подумает или как это будет воспринято им. Я живу отдельной, другой жизнью. И все равно у меня продолжают о нем спрашивать. Я надеюсь, это когда-нибудь закончится, что наше с тобой интервью поставит на этом точку. Мне надоело!» — высказалась Агата Муцениеце в YouTube-шоу «Сама Меньшова».
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
Эксперт: Цели России – спасение и реальная помощь населению республик
Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.09.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.09.2022 (16 фото)
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для
Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в Париже
Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в
Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Наталья Подольская представила свое новое YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже
Рита Дакота рассказала о побоях мужчин
Рита Дакота рассказала о побоях мужчин
Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
Наталья Рудова в золотом бикини похвасталась своей фигурой
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с Анастасией Решетовой и Алесей Кафельниковой
Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с

Топ на сегодня

В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Здания с необычным дизайном (20 фото)
Здания с необычным дизайном (20 фото)

Еще по теме

«Мы повязаны на всю жизнь»: Агата Муцениеце впервые о свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян
Агата Муцениеце заступилась за любовницу мужа
«Кто там отъел такие щечки»: Агата Муцениеце высмеяла растолстевшего Павла Прилучного
Агата Муцениеце высказалась об отношениях с мамой Павла Прилучного