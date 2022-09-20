Агата Муцениеце взорвалась от вопросов о бывшем муже

Юлия Меньшова довела до ручки актрису Агату Муцениеце. Артистка впервые после недавней свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного и его избранницы Зепюр Брутян дала интервью. Она пришла в студию к Юлии Меньшовой. Конечно же, та не смогла обойти вниманием тему недавнего торжества. Юлия Меньшова вспомнила, как в канун бракосочетания Прилучного и Брутян Муцениеце выложила в телеграм-канале свое горячее фото. «В соцсетях были комментарии, мол, это чтобы Паша пожалел, что потерял», — начала Юлия Меньшова подводить к вопросу.Агата Муцениеце буквально взорвалась. Она заявила, что терпеть не может, когда ее подозревают в том, что она делает что-то ради внимания бывшего мужа. «Меня это бесит! Чтобы я ни сделала, пытаются это приурочить к Паше. Это полный бред. Я не делаю поступки, отсылаясь на то, что он подумает или как это будет воспринято им. Я живу отдельной, другой жизнью. И все равно у меня продолжают о нем спрашивать. Я надеюсь, это когда-нибудь закончится, что наше с тобой интервью поставит на этом точку. Мне надоело!» — высказалась Агата Муцениеце в YouTube-шоу «Сама Меньшова».