Аккаунт недели. Блог стилиста Алеко Надиряна, который работает с Анастасией Решетовой и Алесей Кафельниковой

Вадим Карасев

В традиционной рубрике "Аккаунт недели" ищем, какие подписки добавить в ленту. Сегодня разбираем инстаграм* (@aleko_n) и телеграм (aleko_n17) модного стилиста Алеко Надиряна, на которые подписано 98 тысяч и 63 тысячи человек соответственно.

Кто

Ведет аккаунты стилист Алеко Надирян, который уже успел подружиться со многими светскими героинями — в ленте у него то и дело появляются совместные фото со Снежанной Георгиевой, Яной Расковаловой, Еленой Перминовой. Не упускает Алеко возможности сфотографироваться и с зарубежными звездами, например, с Тиной Кунаки на вечеринке Elle в Париже (возможности эти, правда, датируются еще прошлым годом — теперь вместо вечеринок в Париже контент делается во время прогулок по Патрикам да на "даче" у Насти Ивлеевой).





Тина Кунаки и Алеко НадирянЕлена Перминова и Алеко Надирян

Работает Алеко как стилист с Анастасией Решетовой, Алесей Кафельниковой, Диной Саевой, Идой Галич, Снежанной Георгиевой и другими столичными знаменитостями.

О чем

Инстаграм* Алеко посвятил преимущественно себе и своему творчеству. Стилист публикует собственные луки, бэкстейджи со съемок, примерок, фото с мероприятий, которые он посещает, и дает тизеры собственных видеопроектов.





Алеко Надирян





Алеко Надирян и Алеся Кафельникова

Админы анонимных телеграм-каналов к Надиряну относятся с изрядной долей иронии. "Героиня Татлера" называла его "закомплексованным мальчиком", а "Светский интроверт" резонно отчитывал стилиста за заимствования. Четкая граница между вдохновением и плагиатом в блоге Алеко, правда, еще не проложена — будем считать, что это он так истово импортозамещает.

Рубрика Aleko In My Bag, где звезды показывают содержимое сумок и которую стилист делает для своего телеграм-канала, повторяет формат Vogue, ну а по некоторым фото Анастасии Решетовой можно и без просмотра папарацци-хроники примерно понять, в чем в последнее время выходили Рианна или Ким Кардашьян.

На обвинения в копировании образов западных звезд Надирян реагировал остро, но предсказуемо. Оказывается, в "серой России" не понимают, что у него на самом деле все "ярко и дерзко".





Анастасия Решетова. Стилизация Алеко НадирянаСнежанна Георгиева. Стилизация и фото Алеко НадирянаДина Саева. Стилизация и фото Алеко Надиряна

Алеко также занимается фотографией — раньше он публиковал свою хронику с Парижской недели моды, в этом году перешел на российские мероприятия вроде VK Fest. На выжженном поле глянца Алеко также пытается застолбить за собой делянку фэшн-съемок: сам стилизует и снимает светских дам в доступных локациях — от кухни до кинотеатра и пейзажей похорошевшей Москвы.





Наталья Водянова. Фото Алеко Надиряна

Недавно стилист также открыл в себе дар дизайнера (и даже уже завел соответствующий хештег — #DesignByAleko). Пока в портфолио только одно платье с корсетным лифом, созданное специальное для Анастасии Решетовой. Кроме того, Алеко является креативным директором бренда Насти Geisha.





Анастасия Решетова и Алеко Надирян

Но собственно контента о моде глазами стилиста при этом в инстаграме* Алеко не особо много. Если ищете обзоры трендов, коллекций, списки маст-хэвов и советы на тему, как и что комбинировать, то можете не подписываться. Вместо этого скорее получите порцию философских рассуждений в стиле:

Стилист работает почти так же, как и психолог. Он слушает ваши размышления и пожелания, генерирует и выдает вам образ, продиктованный изнутри.









Для кого

Подписаться стоит скорее не столько поклонникам моды, сколько тем, кто следит за светской жизнью и светскими же пересудами в телеграме. По блогу Алеко легко ориентироваться в расписании столичных вечеринок и презентаций, тут можно рассматривать фото светских див, ну и, в конце концов, легко будет с ходу понимать, кого снова осыпают сарказмом в анонимных телеграм-каналах.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Надя Бесчетникова