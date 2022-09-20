Алла Пугачева подвергнется проверке полиции за свои высказывания
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Алла Пугачева подвергнется проверке полиции за свои высказывания

Алла Пугачева подвергнется проверке полиции за свои высказывания
Певица Алла Пугачева спровоцировала громкий скандал. В минувшие выходные Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции, проводимой Россией на территории Донбасса. Пост Примадонны, который она опубликовала в соцсетях, вызвал шквал обсуждений. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Алла Пугачева вступилась за супруга Максима Галкина*, попросив и ее признать иноагентом. Теперь правоохранительные органы намерены проверить певицу на предмет дискредитации армии России. Об этом заявила Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Сообщается, что в полицию обратилась жительница Подмосковья, которая, прочитав пост Примадонны, пришла в ужас. Гражданка посчитала, якобы певица оскорбила бойцов-соотечественников. Женщина попросила немедленно проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку», а также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.
Алла Борисовна шесть месяцев молчала о политической ситуации. Несколько дней назад артистка впервые сказала все, что думает. «Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала она. Сейчас Примадонна вместе с детьми находится в России. Максим Галкин остался за границей, где вовсю строит карьеру, давая юмористические концерты.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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