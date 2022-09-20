Алла Пугачева потеряла в цене после своих высказываний
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Алла Пугачева потеряла в цене после своих высказываний

Алла Пугачева потеряла в цене после своих высказываний
Певица Алла Пугачева сильно подешевела. Ещё три года назад перекупщики чуть ли не дрались в очереди за билетами на юбилейное шоу Аллы Пугачевой, которые потом перепродавались по баснословным ценам. Сейчас, вероятно, такого ажиотажа вокруг выступления народной артистки уже не было бы. Продюсер Павел Шеленговский, работающий со звездами, уверен, что Примадонна уже никогда не сможет продавать билеты на свои концерты за 50 или 100 тысяч рублей. Репутация Аллы Борисовны оказалась загублена из-за её побега за границу весной этого года. Помимо этого изменилась общая обстановка в стране. Продюсер считает, что «красная цена» за билет на концерт топовых артистов на данный момент — две тысячи рублей.
Пугачева стала менее востребованным гостем частных вечеринок. Если раньше она могла за один вечер получить гонорар в размере 300 тысяч евро, то сейчас ей пришлось умерить свой аппетит. Певица сократила запросы ровно в два раза. «У меня есть точная информация, что теперь берет она ровно в два раза меньше»,— цитирует продюсера источник Дни.ру. Стоит отметить, что главным добытчиком в семье Пугачевой сейчас является её муж. Полгода назад он потерял работу на Первом канале и крупные рекламные контракты. Чтобы дети и жена не остались голодными, юморист договорился о большом гастрольном туре за границей. Ради этого ему пришлось надолго расстаться с женой и детьми, которые в минувшие выходные впервые отметили день рождения без отца.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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