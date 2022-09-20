Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
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Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс

Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Певица Алла Пугачева на днях шокировала всех своим заявлением. Недавнее заявление Примадонны о спецоперации и просьбе признать ее иноагентом удивило россиян. Публичные личности раскритиковали слова артистки, к ним присоединился и Антон Красовский. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Публикация в соцсетях звезды, защищающей супруга Максима Галкина*, разозлила Красовского. Ведущий не сдержал эмоций и обратился с гневным посланием к 73-летней певице. «Алла Борисовна Пугачева тут призвала признать ее иностранным агентом вслед за мужем. Призвала абстрактное министерство юстиции, хотя точно знала, кого об этом просить. Иностранным агентом признают людей, Алла Борисовна, которые как ваш, вы говорите, муж хоть что-то делает, пишут антирусские посты. Когда не делаешь ровным счетом ничего, признать агентом, тем более иностранным, просто не за что. А когда человек спел последнюю свою песню лет приблизительно 45 назад, тогда и надо было признавать вас, Алла Борисовна, иностранным агентом, но тогда вы еще не писали таких заносчивых и самонадеянных постов», — выпалил 47-летний журналист в эфире RT.
Он также отметил, что Пугачевой стоило бы сделать вместо пылких заявлений. «Но речь не об этом. Мой коллега Борис Корчевников заметил в вашем посте довольно ценный текст, где вы сказали, что наши ребята умирают за иллюзорные цели... Вы поезжайте, Алла Борисовна, на Донбасс лучше, а не туда, куда вы привыкли ездить: ни в Латвию на огромную виллу, ни в Израиль, ни в Америку, вылезайте из своей Грязи и поезжайте на Донбасс, зайдите на «Аллею ангелов», — добавил Красовский. «Посмотрите хоть, сегодня 13 человек одним ударом разорвало в центре Донецка, и этот удар был нанесен вооруженными силами Украины. И вот это «иллюзорные цели», это наши цели... Мы хотим освободить нашу землю и наш русский, может быть, не очень близкий вам народ от бесконечных убийств, смертей и страха, в котором он живет последние 8 лет. Я уверен, что каждый из нас понимает, что это не иллюзорные цели, а те люди, которые считают эти цели иллюзорными, уверен, могут вернуться к своему так называемому мужу в ближайшее время собственным самолетом. Там тепло, Алла Борисовна, там яблоки», — заключил он.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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