Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
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Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик

Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
Соседов уверен, что певица Алла Пугачева так себя ведет, потому что уверена, что она неприкасаема. В шоу-бизнесе не утихают обсуждения скандального заявления Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ присвоить ей статус иноагента. По мнению Сергея Соседова, певица позволяет себе такие высказывания, поскольку знает, что останется безнаказанной. «Никто не тронет, что бы она ни говорила. Она это понимает, поэтому и так ведет себя. Никто ее иноагентом не объявит, это абсолютно очевидно», — поделился музыкальный критик.
Соседов не поверил в патриотические порывы Аллы Борисовны, заверив, что артистку всегда интересовали только карьера, деньги и самореклама. «А вообще, конечно, на старости лет так обо....! Это же суметь надо», — жестко подытожил Сергей в беседе с PROZVEZD.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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