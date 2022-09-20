Аллу Пугачеву проверяют на предмет дискредитации российской армии после ее поста о спецоперации

Вадим Карасев

В полицию Подмосковья поступило заявление с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Заявление в полицию поступило после резонансного поста Пугачевой в соцсетях, в котором она попросила признать себя иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным* и впервые публично высказала свое отношение к спецоперации РФ на Украине:

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан,

— написала она в инстаграме* 18 сентября.

Вскоре в полицию обратилась неназванная женщина с просьбой проверить Пугачеву на предмет противоправной деятельности, получение "иностранной поддержки" и дискредитации армии России.

Женщина решила, что певица, может, и не соответствует критерию "иноагента", но оскорбляет российскую армию,

— сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости". Начала ли полиция уже проверку, пока неизвестно.

16 сентября Минюст включил в список физлиц-иноагентов Максима Галкина, который открыто выступает против спецоперации и критикует действия российских властей. Пугачева ранее публично не комментировала политическую ситуацию и не высказывалась о спецоперации, но защищала Галкина от нападок хейтеров. Супруги вместе с детьми покинули Россию в начале марта, но в сентябре Пугачева вернулась в Москву, так как у детей начался учебный год — Галкин остался за границей. Новость о своем новом статусе телеведущий прокомментировал в соцсетях и заявил, что иноагентом себя не считает, однако теперь находится "в компании очень достойных людей".

Пост Пугачевой в поддержку мужа вызвал большой общественный резонанс, его обсуждали в том числе и за рубежом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался его комментировать. При этом ранее, до публикации этого заявления, Песков заявлял, что в Кремле не имеют ничего против Пугачевой, поскольку она не делала неприемлемых заявлений, а вот Галкин "делал очень плохие заявления", и с такими людьми "нам явно не по пути".

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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