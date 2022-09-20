Аллу Пугачеву ждет горькая правда, заявил Худяков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аллу Пугачеву ждет горькая правда, заявил Худяков

Аллу Пугачеву ждет горькая правда, заявил Худяков
Депутат до последнего защищал певицу Аллу Пугачеву. Примадонна встала на сторон супруга Максима Галкина*, которого на днях Минюст РФ признал иноагентом. Жест народной артистки вызвал шквал обсуждений. Одни встали на сторону певицы, другие в пух и прах раскритиковали ее, назвав предательницей. О просьбе 73-летней Аллы Борисовны включить ее в ряды иноагентов, так как она солидарна с мужем, высказался депутат Роман Худяков. «Политический вес Аллы Пугачевой в стране сегодня равняется нулю. Я неоднократно в своих постах защищал эту женщину, которая полюбила козла и вернулась в Россию с детьми без него. Мне все время писали, мол, не надо, мы ее терпеть не можем. Оказалось, люди правы: прославленная советская и российская певица с ним полностью солидарна — расписалась. И тут же вспомнились ее слова, что «если против Галкина заведут уголовное дело, она поднимет крестьянское восстание». В какой стране?! Среди каких людей?!
И все равно женщину было жалко. Но больше нет! Теперь ее ждет горькая правда — она живет в реальности, оторванной от того, что происходит в нашей стране, на ее границах, и даже не осознает, что происходит с ней лично. Она никому не нужна больше в России. Ни как певица, ни как жена декабриста, ни как очередной болтун из когорты шоу-биза. Ей не стать даже иноагентом — потому что этим и правда платят, и загоняют иноязычную публику на концерты для картинки, а у нее концертов нет», — поделился Худяков в личном блоге. Напомним, полгода Примадонна прожила за границей, а незадолго до 1 сентября вернулась с детьми в Москву, пообещав расправиться с обидчиками.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он оправдался, но его раскритиковали в сети: "Ты не заслуживаешь Нюши"
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
ЧП: Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе
ЧП: Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе
Аллу Пугачеву ждет горькая правда, заявил Худяков
Аллу Пугачеву ждет горькая правда, заявил Худяков
Анатолий Белый высказался о тяжелой жизни в Израиле
Анатолий Белый высказался о тяжелой жизни в Израиле
Михаил Ефремов зверски пил, заявил его знакомый
Михаил Ефремов зверски пил, заявил его знакомый
Валютные интервенции в России назвали неизбежными
Валютные интервенции в России назвали неизбежными
В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам
В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам
На украинское телевидение вернутся развлекательные программы
На украинское телевидение вернутся развлекательные программы
Финляндия предложила ЕС ввести туристические санкции против России
Финляндия предложила ЕС ввести туристические санкции против России
Как быстро и бесплатно скачать любимые треки
Как быстро и бесплатно скачать любимые треки
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)
Подборка забавных твитов о совместной жизни от девушек (15 фото)

Топ на сегодня

Джигана ограбили на миллионы
Джигана ограбили на миллионы
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox

Еще по теме

Шнуров высказался о поведении Аллы Пугачевой
Что ждет Аллу Пугачеву после ее демарша
Группа Pet Shop Boys поддержала Аллу Пугачеву: "Мы восхищаемся ее мужеством и честностью"
У Галкина потребовали вернуть Аллу Пугачеву