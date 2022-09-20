Аллу Пугачеву ждет горькая правда, заявил Худяков

Депутат до последнего защищал певицу Аллу Пугачеву. Примадонна встала на сторон супруга Максима Галкина*, которого на днях Минюст РФ признал иноагентом. Жест народной артистки вызвал шквал обсуждений. Одни встали на сторону певицы, другие в пух и прах раскритиковали ее, назвав предательницей. О просьбе 73-летней Аллы Борисовны включить ее в ряды иноагентов, так как она солидарна с мужем, высказался депутат Роман Худяков. «Политический вес Аллы Пугачевой в стране сегодня равняется нулю. Я неоднократно в своих постах защищал эту женщину, которая полюбила козла и вернулась в Россию с детьми без него. Мне все время писали, мол, не надо, мы ее терпеть не можем. Оказалось, люди правы: прославленная советская и российская певица с ним полностью солидарна — расписалась. И тут же вспомнились ее слова, что «если против Галкина заведут уголовное дело, она поднимет крестьянское восстание». В какой стране?! Среди каких людей?!И все равно женщину было жалко. Но больше нет! Теперь ее ждет горькая правда — она живет в реальности, оторванной от того, что происходит в нашей стране, на ее границах, и даже не осознает, что происходит с ней лично. Она никому не нужна больше в России. Ни как певица, ни как жена декабриста, ни как очередной болтун из когорты шоу-биза. Ей не стать даже иноагентом — потому что этим и правда платят, и загоняют иноязычную публику на концерты для картинки, а у нее концертов нет», — поделился Худяков в личном блоге. Напомним, полгода Примадонна прожила за границей, а незадолго до 1 сентября вернулась с детьми в Москву, пообещав расправиться с обидчиками.