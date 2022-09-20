Анатолий Белый высказался о тяжелой жизни в Израиле

Актер Анатолий Белый сбежал из России. Артист этим летом уволился из МХТ имени Чехова и эмигрировал в Израиль. В столице у актера сложилась успешная карьера – роли в пяти спектаклях, съемки в кино и телешоу, но он все это оставил, чтобы перебраться за границу с семьей. Однако и там артист не остался без работы. Сначала его поддержала Чулпан Хаматова, успевшая устроиться в Прибалтике, а теперь стало известно о том, что Белый выйдет на сцену в трех израильских городах в моноспектакле Егора Трухина. Конечно, такая работа артиста не идет ни в какое сравнение с тем, чем он занимался в России. Соответственно, и доходы Анатолия оставляют желать лучшего, но Белый пытается держаться и не падать духом.«Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу? Ради тех, кого я люблю, кто мне близок и дорог. Надо жить», — признался актер в свежем посте в соцсети. Напомним, в похожей ситуации в настоящее время находится и Чулпан Хаматова, поселившаяся с дочками близ Риги. Актриса смогла устроиться в труппу местного театра, но ее оклад там составляет всего 800 евро в месяц, а этих денег хватает лишь на самые минимальные нужды. Актриса старается не жаловаться, но не скрывает, что ей трудно привыкать к бедности, тогда как в Москве она ни в чем не нуждалась. Да и творчество Хаматовой вызывает вопросы у рижской публики, а последний ее спектакль с участием Белого закончился скандалом. Некоторые зрители не оценили постановку, в ходе которой отечественные артисты только и делают, что читают монологи, стоя с чемоданами в руках, и потребовали вернуть им деньги за билеты.