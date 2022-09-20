Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в Game Pass в день релиза
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Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в Game Pass в день релиза

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в Game Pass в день релиза


Игра Wo Long: Fallen Dynasty, которую сейчас можно опробовать бесплатно на Xbox Series X | S в рамках временно доступной демо-версии, должна в 2023 году выйти на Xbox и сразу в Game Pass. Проект разрабатывается студией Team Ninja, которая известна по серии Nioh и ряду других «громких» игр.

Запуск Wo Long: Fallen Dynasty в подписке Game Pass в день релиза — хорошая сделка для Microsoft, которая стремится повысить ценность подписки. Продюсер Wo Long Фумихико Ясуда рассказал о мотивах со стороны разработчиков добавления игры в Game Pass. По его словам, для Team Ninja это тоже хорошее предложение:

Мы делаем очень, очень сложную игру, и мы не уверены, что все хотели бы такого. Но сделав ее доступной в Game Pass в первый день, многие игроки, которые, возможно, никогда бы не попробовали эту игру в обычной ситуации, решат дать ей шанс. Тем самым, мы получим еще больше игроков по всему миру, чем когда-либо прежде. Так что да, это большая новинка для Koei Tecmo Games и Team Ninja, и мы очень рады этому.

Мы также думаем, что это будет действительно здорово для многопользовательской игры, когда есть такое количество людей, с которыми можно играть. Это действительно сильно увеличит количество людей, которые могут присоединиться к вашей группе и сразиться с боссами.

Демо игры Wo Long: Fallen Dynasty сейчас можно опробовать только на Xbox Series X | S и Playstation 5. Но выйдет в релиз проект, в том числе, на Xbox One и Playstation 4.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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