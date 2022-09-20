Барзиков решил тренировать Белову вместо Гранта
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Барзиков решил тренировать Белову вместо Гранта

Барзиков решил тренировать Белову вместо Гранта
Карина Белова в пух и прах разругалась с Артёмом Грантом, который помогал ей сбросить лишний вес. Она даже хотела покинуть проект, но в итоге её уговорили остаться. Карина Белова очень сильно поссорилась со своим тренером и наставником по правильному питанию Артёмом Грантом. Участники Дом-2 постоянно её критиковали, поэтому девушка из-за чрезмерного давления хотела уйти с проекта, но её убедили остаться. Как оказалось, Ваня Барзиков решил заменить Гранта и тренировать Карину.

И в этом нет ничего удивительного, Барзиков просто в качестве рекламной паузы решил найти себе занятие на период расставания с Кристиной Бухынбалтэ. Скорее всего, как только они сойдутся, Барзиков бросит эти занятия и начнёт стебаться над Кариной, пытаясь выгнать её с проекта.

Последнее время с проекта каждую неделю уходит не один участник. За ворота сбегает гораздо больше. Алёна Опенченко сообщила, что их осталась совсем мало, но решила умолчать о том, что в этом виноват.

Барзиков теперь вынужден жить в мужской спальне и искать временное занятие, пока не помирится с Крис. Но в качестве тренера он вряд ли сможет состояться. Как он поможет похудеть Карине, если даже собственную девушку не смог убедить в необходимости вести здоровый образ жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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