Барзиков решил тренировать Белову вместо Гранта

Вадим Карасев

Карина Белова очень сильно поссорилась со своим тренером и наставником по правильному питанию Артёмом Грантом. Участники Дом-2 постоянно её критиковали, поэтому девушка из-за чрезмерного давления хотела уйти с проекта, но её убедили остаться. Как оказалось, Ваня Барзиков решил заменить Гранта и тренировать Карину.И в этом нет ничего удивительного, Барзиков просто в качестве рекламной паузы решил найти себе занятие на период расставания с Кристиной Бухынбалтэ. Скорее всего, как только они сойдутся, Барзиков бросит эти занятия и начнёт стебаться над Кариной, пытаясь выгнать её с проекта.Последнее время с проекта каждую неделю уходит не один участник. За ворота сбегает гораздо больше. Алёна Опенченко сообщила, что их осталась совсем мало, но решила умолчать о том, что в этом виноват.Барзиков теперь вынужден жить в мужской спальне и искать временное занятие, пока не помирится с Крис. Но в качестве тренера он вряд ли сможет состояться. Как он поможет похудеть Карине, если даже собственную девушку не смог убедить в необходимости вести здоровый образ жизни.