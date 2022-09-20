Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти отца ее троих детей

Сегодня Стужук призналась, что беременна от бойфренда и с радостью поделилась кадрами, на которых хвастается округлившимся животом. Но пару часов спустя София удивила подписчиков новостью и о том, что вскоре выйдет замуж.

Правда, поклонники звезды Сети уже подозревали, что после объявления четвертой беременности последует предложение руки и сердца. Да и сама блогерша надеялась снова стать женой. Так, во время поездки во Францию она догадывалась, что Антон планирует сделать важный шаг.

«Антон сказал, что мы сегодня идем на ужин в ресторан какой-то классный. Это нормально, что я уже мысленно вышла замуж и отыграла нашу свадьбу? Если это будет не предложение (а это вряд ли), то это будет как день рождения, который ты так долго ждала, а тебе максимум подарили подарок», — волновалась она.

Однако случилось то, о чем Стужук и предполагала. Главный вопрос бойфренд задал романтично, возле Эйфелевой башни и, конечно, услышал заветное «да». «Город любви и самые влюбленные на свете!»; «Большого счастья вам»; «Красивые! Любовь от вас так и исходит», — поздравили пару подписчики.

Напомним, в 2020 году из-за осложнений после ковида скончался муж Софии Дмитрий. За время брака Стужук родила ему двух дочерей и сына.

В прошлом году блогерша оставляла ему трогательное послание в честь дня рождения. «Мы с детками помним тебя каждый день. Вчера Давид рассказывал мне, что будь у него волшебная палочка, первое, что он загадал — чтобы ты снова был жив. Лолочка до сих пор верит, что ты живешь на облачке. Говорит, что вырастет, научится летать и полетит тебя спасти. А Оливушке даже в ее возрасте я рассказываю, что она появилась из-за того, что мама очень сильно любила папу. Она хоть и не помнит тебя, но знает, что у нее был папа Дима. Я забочусь о наших детках, и это лучшее, что я могу сделать для тебя», — грустила она.