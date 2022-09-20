Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти отца ее троих детей
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Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти отца ее троих детей

Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти отца ее троих детей

Сегодня Стужук призналась, что беременна от бойфренда и с радостью поделилась кадрами, на которых хвастается округлившимся животом. Но пару часов спустя София удивила подписчиков новостью и о том, что вскоре выйдет замуж.

Правда, поклонники звезды Сети уже подозревали, что после объявления четвертой беременности последует предложение руки и сердца. Да и сама блогерша надеялась снова стать женой. Так, во время поездки во Францию она догадывалась, что Антон планирует сделать важный шаг.

«Антон сказал, что мы сегодня идем на ужин в ресторан какой-то классный. Это нормально, что я уже мысленно вышла замуж и отыграла нашу свадьбу? Если это будет не предложение (а это вряд ли), то это будет как день рождения, который ты так долго ждала, а тебе максимум подарили подарок», — волновалась она.

Однако случилось то, о чем Стужук и предполагала. Главный вопрос бойфренд задал романтично, возле Эйфелевой башни и, конечно, услышал заветное «да». «Город любви и самые влюбленные на свете!»; «Большого счастья вам»; «Красивые! Любовь от вас так и исходит», — поздравили пару подписчики.


Напомним, в 2020 году из-за осложнений после ковида скончался муж Софии Дмитрий. За время брака Стужук родила ему двух дочерей и сына.

В прошлом году блогерша оставляла ему трогательное послание в честь дня рождения. «Мы с детками помним тебя каждый день. Вчера Давид рассказывал мне, что будь у него волшебная палочка, первое, что он загадал — чтобы ты снова был жив. Лолочка до сих пор верит, что ты живешь на облачке. Говорит, что вырастет, научится летать и полетит тебя спасти. А Оливушке даже в ее возрасте я рассказываю, что она появилась из-за того, что мама очень сильно любила папу. Она хоть и не помнит тебя, но знает, что у нее был папа Дима. Я забочусь о наших детках, и это лучшее, что я могу сделать для тебя», — грустила она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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