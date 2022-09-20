Бездомная, жертва насилия, бывшая секс-работница. Список участниц шоу «Новые пацанки»
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Бездомная, жертва насилия, бывшая секс-работница. Список участниц шоу «Новые пацанки»

Бездомная, жертва насилия, бывшая секс-работница. Список участниц шоу «Новые пацанки»

В четверг, 22 сентября, стартует шоу «Новые пацанки». Пятнадцать девушек с непростыми судьбами будут менять свою жизнь к лучшему под присмотром экспертов Школы леди.


Проект телеканала «Пятница!» поможет 15 девушкам, за плечами которых много страданий и горя, начать новую жизнь. Так, например, Кристина Захарова из маленького карельского города Питкяранта живет на автомойке и страдает от зависимостей.

Жительница Челябинска Юля Михайлова пытается забыть прошлое, которое приносит болезненные воспоминания. Родная сестра отправила девушку работать... в секс-индустрию. Психтравма исказила самовосприятие: Юлия стала отрицать собственную женственность. Вырваться из порочного круга помогла надежда попасть в шоу «Новые пацанки». Михайлова устроилась курьером, чтобы заработать на билет в столицу и попасть на кастинг.

Лиза Андрющенко из Новосибирска пережила предательство. Ее избранник оказался абьюзером, что перечеркнуло ее веру в любовь. Жительница Нижнего Новгорода Кира Медведева была жертвой насилия. В детстве над ней издевались мама и одноклассники. Агрессия окружающих заставила Киру со злобой смотреть на мир. Девушка начала употреблять запрещенные препараты.

Избавиться от душевных травм участницам помогут преподаватели Школы леди. На протяжении трех месяцев с ними будут работать директор Лаура Лукина, эксперты по этикету Мария Третьякова и Татьяна Полякова, а также психолог Любовь Розенберг.

«Я думала, мы пробили дно боли, ужаса, агрессии, отчаяния и искалеченных судеб. Признаюсь, я ошибалась, — делится Лукина. — В Школу поступили девочки, которые пережили такие травматические моменты своей жизни, что невозможно поверить. Это шок, отрицание и одновременно холодный душ реальности. Нам предстоит вместе пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Я искренне надеюсь, что новые пацанки научатся делать правильный выбор, и их энергия и время освободятся для достойных людей и достойных дел».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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