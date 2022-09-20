Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной

Вадим Карасев

Скоро Алексей Безус должен будет вернуться из Сочи на Поляну, где его уже ждёт Катя Горина для обсуждения старой проблемы. В сети кто-то пустил слух, что Лёша опубликовал видео, где занимается «волшебством» с Гориной. Однако этого видео никто не видел, а сам Безус в социальных сетях написал, что никакого компромата у него на самом деле нет.Вам это ничего не напоминает? Во время расставания с Артуром Николайчуком Катя тоже всеми силами пыталась раскачать данную тему. Девушка говорила, что артур хранит их домашнее видео с интимные кадрами, поэтому ей будет неловко, если парень выставит сделано их достоянием общественности и, якобы, он угрожал, что так и сделает.Сам Николайчук по-прежнему утверждает, что это редакторы придумали тему про видео, которых на самом деле нет. Самому Артуру эта ситуация не очень нравится, ведь подписчики действительно его активно просят показать любопытные кадры...Алексей Безус сейчас вообще в шоке, ведь до появления этих слухов он хорошо относился к Кате и не ожидал, что его сделают «козлом отпущения».