Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной

Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
В данный момент Алексей Безус возвращается из Сочи в столицу, где его ожидает Горина для решения старой проблемы. Но в социальных сетях Леша открыто заявил, что компромата на Катю у него нет. Скоро Алексей Безус должен будет вернуться из Сочи на Поляну, где его уже ждёт Катя Горина для обсуждения старой проблемы. В сети кто-то пустил слух, что Лёша опубликовал видео, где занимается «волшебством» с Гориной. Однако этого видео никто не видел, а сам Безус в социальных сетях написал, что никакого компромата у него на самом деле нет.

Вам это ничего не напоминает? Во время расставания с Артуром Николайчуком Катя тоже всеми силами пыталась раскачать данную тему. Девушка говорила, что артур хранит их домашнее видео с интимные кадрами, поэтому ей будет неловко, если парень выставит сделано их достоянием общественности и, якобы, он угрожал, что так и сделает.

Сам Николайчук по-прежнему утверждает, что это редакторы придумали тему про видео, которых на самом деле нет. Самому Артуру эта ситуация не очень нравится, ведь подписчики действительно его активно просят показать любопытные кадры...

Алексей Безус сейчас вообще в шоке, ведь до появления этих слухов он хорошо относился к Кате и не ожидал, что его сделают «козлом отпущения».
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
Необычный боксерский спарринг
Необычный боксерский спарринг
Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого
Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого
«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски
«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски
Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в Game Pass в день релиза
Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в
"С этим у нее проблем нет": певица Наргиз согласилась выступить перед россиянами
"С этим у нее проблем нет": певица Наргиз согласилась
Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти отца ее троих детей
Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Еще по теме

Николайчук угрожает Шириной публикацией её интимных видео
Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ
Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради себя и дочери