Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого

Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого


Компания Blizzard намерена в ближайшее время протестировать игру Diablo IV на новых пользователях. Сообщается, что в планах провести полноценные бета-тесты: один будет закрытым, а в другом смогут принять участие все желающие.

В рамках закрытого бета-теста, который пройдет в ближайшее время, игрокам предложат опробовать эндгейм контент. Игроки получат в рамках тестирования персонажей максимального уровня, которые смогут опробовать задания, события, подземелья и другой контент, предназначенный для игроков высокого уровня. Чтобы принять участие в подобного рода тестировании, нужно получить приглашение от Blizzard. Студия будет рассылать приглашения тем игрокам, которые недавно проходили эндгейм контент в Diablo II: Resurrected и Diablo III, рассылка приглашений продлится до 18 ноября 2022 года.


Watch this video on YouTube

Что касается открытого бета-тестирования Diablo IV, оно запланировано на «начало 2023 года», точная дата пока не называется.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
Безус оправдывается: он не публиковал видео «волшебства» с Гориной
Необычный боксерский спарринг
Необычный боксерский спарринг
Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого
Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого
«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски
«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски
Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в Game Pass в день релиза
Авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали о мотивах выпуска игры в
"С этим у нее проблем нет": певица Наргиз согласилась выступить перед россиянами
"С этим у нее проблем нет": певица Наргиз согласилась
Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти отца ее троих детей
Беременная София Стужук выходит замуж через два года после смерти
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Еще по теме

В Diablo II: Resurrected можно играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни
Продажи Diablo 2: Resurrected превысили 5 миллионов копий
Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные
Blizzard предлагает копию Diablo IV и доступ к бете фанатам серии, которые готовы сделать тату