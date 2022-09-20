Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого

Вадим Карасев





Компания Blizzard намерена в ближайшее время протестировать игру Diablo IV на новых пользователях. Сообщается, что в планах провести полноценные бета-тесты: один будет закрытым, а в другом смогут принять участие все желающие.

В рамках закрытого бета-теста, который пройдет в ближайшее время, игрокам предложат опробовать эндгейм контент. Игроки получат в рамках тестирования персонажей максимального уровня, которые смогут опробовать задания, события, подземелья и другой контент, предназначенный для игроков высокого уровня. Чтобы принять участие в подобного рода тестировании, нужно получить приглашение от Blizzard. Студия будет рассылать приглашения тем игрокам, которые недавно проходили эндгейм контент в Diablo II: Resurrected и Diablo III, рассылка приглашений продлится до 18 ноября 2022 года.

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Что касается открытого бета-тестирования Diablo IV, оно запланировано на «начало 2023 года», точная дата пока не называется.