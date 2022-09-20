Чехия получила первую партию СПГ из США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чехия получила первую партию СПГ из США

Чехия получила первую партию СПГ из СШАCEZ: первая партия СПГ из США для Чехии доставлена в морской терминал в Нидерландах

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) доставлена для Чехии морским путем в терминал СПГ в Нидерландах. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря чешской энергетической компании CEZ Романа Газдика.

«Первую партию американского СПГ для Чехии доставил танкер в морской терминал в [нидерландском] городе Эмсхавен. Треть мощностей этого плавучего терминала недавно арендовала Чехия на 10 лет посредством CEZ», — заявил Газдик.

Уточняется, что танкер доставил 100 миллионов кубометров СПГ. По словам Газдика, до конца года в нидерландский терминал прибудут еще семь таких кораблей с топливом для Чехии.

Всего Чехия может хранить в терминале в Эмсхавене три миллиарда кубометров СПГ — это треть годового потребления газа в стране. Прокачка сырья из Нидерландов в Чехию будет осуществляться по западноевропейским и центральноевропейским газопроводам.

Ранее сообщалось, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа. Аренда трети мощностей морского терминала обойдется Праге в несколько миллионов евро ежегодно.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Китай назвал условие для нормализации отношений с США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Чехия получила первую партию СПГ из США
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 19.09.2022 (15 фото)
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.09.2022 (15 фото)
Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур в России
Американская компания продаст бизнес по переработке масличных культур
Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан
Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления
Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции
Алла Пугачева впервые высказалась о специальной военной операции
Сербии указали на выгодное положение из-за российского газа
Сербии указали на выгодное положение из-за российского газа
Ксения Бородина подверглась жесткой критике из-за своего курса
Ксения Бородина подверглась жесткой критике из-за своего курса
Марк Богатырев раскрыл подробности появления на свет их с Арнтгольц сына
Марк Богатырев раскрыл подробности появления на свет их с Арнтгольц

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в решении как никогда
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе
В Госдуме оценили «места для русскоязычных» в рижском автобусе

Еще по теме

США закупили российский сжиженный природный газ, пишут СМИ
Первая партия газа с «Ямал СПГ» поступит в США
Танкер с первой партией российского СПГ прибыл в британский порт
Первая партия российского сжиженного газа с месторождения на Ямале отправилась в США, — источник