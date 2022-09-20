Член ОП РФ Малькевич поддержал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ

Вадим Карасев

Член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич поддержал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России. Об этом он написал в своем telegram-канале.

"С каждым новым ударом ВСУ растет число людей, желающих немедленно проголосовать за вхождение в состав России. Цифры желающих проголосовать на референдуме в Херсонской области будут экстремальными, потому что людей довели. Постоянные лютые обстрелы подтолкнули людей к этому решению. Люди устали ждать, люди устали от неопределенности. Этим референдумом они хотят зафиксировать свою волю быть с Россией. Я рад, что мы разрубаем этот гордиев узел!", - заявил Малькевич.