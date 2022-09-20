ЧП: Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе

Актер и режиссер Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП. Заслуженный артист России погиб в ДТП. Сергею Пускепалису было 56 лет. Авария произошла сегодня около 12 часов на трассе «М8» в Ростовском районе Ярославской области. Пускепалис находился в машине «Форд транзит». Автомобиль столкнулся с фурой. «Удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы», — сообщил очевидец дорожной аварии изданию yarnews. Как выяснилось, водитель и пассажир авто «Форд транзит» погибли на месте. Водитель грузовика сейчас находится в реанимации ростовской больницы. Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Его отец — литовец, мать — болгарка, родом из Молдавской ССР. Актер прославился в 2006 году, когда на экраны вышел фильм «Простые вещи». В нем партнером Сергея был Леонид Броневой. Пускепалис также снялся в лентах «Как я провел этим летом», «Жизнь и судьба», «Метро», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Карп отмороженный», «Ёлки новые», сериале «А у нас во дворе...» и многих других. С 2019 года являлся художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. С 2015 года актер посещал ДНР, он дружил с ее руководителем Александром Захарченко. Недавно Пускепалис отдал премию кинофестиваля раненым военнослужащим.