Что можно и что нельзя делать в день иконы Малая Пречистая, 21 сентября 2022 года
Ежегодно 21 сентября в России отмечается Малая Пречистая или Оспожинки, приуроченные великому церковному празднику – Рождеству Пресвятой Богородицы. Торжество это богато традициями, приметами и запретами, которым стоит следовать, чтобы не разгневать Всевышнего.
История появления праздника Малая Пречистая
Малой Пречистой в народе называют один из важнейших церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Большая Пречистая выпадает на 28 августа, когда отмечается Успение Богородицы.
Праздник был установлен церковью еще в IV столетии. Интересно, что о самом событии рождения Девы Марии не вспоминается ни в одном из четырех Евангелий. Правда, можно встретить факты об этом знаменательном дне в других богословских преданиях. В них говорится, что родилась будущая Мама Сына Божьего в Назарете в семье праведных Иоакима и Анны. Супруги долгие годы не могли иметь детей и ежедневно просили у Господа послать им ребенка.
Однажды Иоаким молился в пустыне, Анна же обращалась ко Всевышнему дома. Вдруг пред ними явились ангелы, которые поведали, что вскоре у них родится девочка, и об этом событии будет говорить весь мир. Так и случилось. Через девять месяцев Анна родила дочку и назвали ее Марией.
Девочка росла с родителями в любви до трех лет, а потом Иоаким и Анна отдали Марию в Иерусалимский монастырь, где она жила до своего совершеннолетия.
Чем не рекомендуется заниматься на Малую Пречистую или Оспожинки
Рождество Пресвятой Богородицы, помимо Малой Пречистой, еще величают Оспожинками, Осенинами, Луковым и Пасиковым днем. Появились данные названия на Руси и связаны они были с главными традициями дня.
Оспожинки или Осенины знаменовали начало осенней погоды, Луковый день походит от лука, урожай которого еще не все успели собрать, а название «Пасиковый» связан с тем, что с 21 сентября пчелы начинают готовиться к зиме.
Несмотря на множество названий и связанных с ними делами, на Малую Пречистую прадеды не работали. Сохранилась эта традиция и в XXI столетии, которую поддерживает церковь. Также православие 21 сентября запрещает:
- ругаться, выяснять отношения, сквернословить, обманывать;
- заниматься тяжелой физической работой и рукоделием;
- пользоваться острыми предметами;
- отказывать в помощи и жадничать.
Существуют в праздник Малая Пречистая и народные поверья, которые гласят:
- нельзя 21 сентября ходить босиком по траве, поскольку все болезни можно собрать;
- девушка, которая откажется подать нищему, может стать бесплодной;
- не нужно надевать новую обувь, чтобы не натереть мозоль, поскольку это сулит неприятности;
- крошки со стола после ужина необходимо отдать птицам или животным;
- не рекомендуется совершать финансовые операции, иначе можно остаться ни с чем.
На Руси Рождество Пресвятой Богородицы праздновали в течение недели. Принято было петь, танцевать и печь пироги, которыми затем угощали всех прохожих. Поверье гласит – чем больше людей пирогом угостить, тем больше денег в доме появится.
Приметы на 21 сентября 2022 года
Как и все православные праздники, Малая Пречистая богата природными приметами, благодаря которым можно узнать погоду на будущее:
- 21 сентября стоит солнечная и теплая погода – вся осень такая будет;
- роса на траве лежит – заморозки скоро ударят;
- дует сильный ветер – к малоснежной зиме.
Стоит также вечером 21 сентября посмотреть на небо. Если оно усыпано звездами, то зима обещает быть теплой, если звезд не видно, то холодной и сырой.