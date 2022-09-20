Чтобы быть здоровым и счастливым: история народных примет на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года
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Чтобы быть здоровым и счастливым: история народных примет на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года

Чтобы быть здоровым и счастливым: история народных примет на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года

Считается, что церковный год завершается Успением Пресвятой Богородицы, а начинается ее Рождеством. Именно она, мать Иисуса Христа, в некотором смысле является первопричиной христианства, ведь родила Спасителя всего человечества. За годы празднования в народе сложились приметы и поверья, связанные с этим днем. Они — словно отражение народной любви к Деве Марии и ее роли в становлении нашей религии. Чем же примечательна история примет на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября?

История народных примет на Рождество Пресвятой Богородицы

Известно, что будущая мать Христа появилась на свет в семье престарелых родителей, которые долгое время не могли зачать, но все же вымолили у Всевышнего это благо. Рождению Марии предшествовало появление архангела Гавриила, который позже оповестит ее о непорочном зачатии Сына Божьего.


На Руси Рождество Пресвятой Богородицы долгие века было народным торжеством. Возможно, так получилось из-за отсутствия упоминания о празднике в канонических Евангелиях. Тем не менее народ не мог не уделить внимание столь важному событию. Первые празднования Рождества Богоматери датируются V-VI вв.

В современной Русской православной церкви праздник считается одним из 12 двунадесятых, то есть самых значимых и важных.

Простой люд издавна восславлял Пресвятую Богоматерь за заступничество и помощь в самых разных житейских делах. К ней обращались в моменты отчаяния и радости, благодарили за урожай и достаток, молили об удачном замужестве и легком разрешении родов.


За историю празднования народ сложил и передал потомкам много интересных примет, связанных с этим днем, 21 сентября. Они — как результат чуткого проникновения в невидимый мир и наблюдения за его законами, важны для нас и сейчас.

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы


Как и в любой другой православный праздник, крестьяне старались не работать. Особенно нежелательно делать это в один из 12 важнейших торжеств, когда в церкви идет пышное празднование. Кто ослушивается запрета, часто терпит неудачу в своих начинаниях.

Согласно народным приметам, в этот день обязательно нужно помочь тем, кто нуждается, подать милостыню, сделать пожертвование. Тогда и сам человек обретет счастье и достаток. Делать это нужно, однако, не из соображений получения выгоды, а от глубокого понимания сути христианства и из любви к ближнему.


21 сентября запрещено ругаться, повышать голос и сквернословить. Стоит вспомнить, сколь кротким нравом обладала мать Иисуса, всегда примиряясь с уготованной ей судьбой. Чтобы не омрачить этот день, следует стараться хоть немного приблизиться к подобному мироощущению.

Интересная примета касается особенностей празднования этого дня. Считалось, что если на рассвете в праздник Рождества Пресвятой Богородицы отправиться на водоем и умыть лицо водой из него, то можно обрести красоту, здоровье и счастье.

Погодные приметы на 21 сентября


Праздник Рождество Пресвятой Богородицы совпадает с осенним равноденствием или же, как говорили раньше в народе, Осенинами — это торжество прощания с летним теплом и встречи холодов. История народных примет гласит, что эти наблюдения за погодой дошли до нас еще со времен язычества на Руси.

  • Обычно с этого дня, 21 сентября, устанавливается прохладная осенняя погода.
  • Если день выдался солнечный, то осень будет теплой до самого ноября.
  • Туманный день сулит затяжные осенние дожди.


  • Если с утра в праздник пошел дождь, можно ждать сильные ливни.
  • Пасмурная погода в Рождество Пресвятой Богородицы предвещает холодную зиму.
  • На траве появилась роса — скоро начнутся заморозки.
  • Высокий полет птиц говорит о том, что зима придет поздно, а низкий — о скорых холодах.
  • Если 21 сентября дует сильный ветер, то зима окажется малоснежной.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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