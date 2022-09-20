Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров
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Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров

Две новых функции появились в прошивке Xbox, пока для инсайдеров


Microsoft выпустила очередное обновление для инсайдеров кольца Alpha Skip-Ahead. С этим обновлением добавили пару новых функций.

Панель поиска в «Мои игры и приложения». В разделе «Мои игры и приложения» теперь в верхнем левом углу можно видеть панель поиска. Она позволяет быстрее найти нужные игры и приложения.


Дополнительная информация о QoS тегах. Еще в мае появилась маркировка мультимедиа Wi-Fi (WMM), которая устанавливает значения приоритета для исходящего трафика Wi-Fi от консолей Xbox. Раньше данный раздел на консоли выглядел так:


А с новым обновлением теперь игроки могут видеть некоторую дополнительную информацию, чтобы пользователи знали, каким образом установка данных параметров может им помочь.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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