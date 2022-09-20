Джабаров предложил не признавать поглощение ГДР Федеративной Республикой Германии

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление немецких политиков о проведении референдума в Донбассе и на освобожденных территориях, предложил не признавать поглощение Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении республик Донбасса и освобожденных территорий в состав России.

«А давайте и мы теперь не признаем поглощение Федеративной Республикой Германии другого независимого немецкого государства — Германской Демократической Республики. Там не было никакого референдума и мнением граждан ГДР никто не интересовался», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Власти Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о намерении провести референдум о присоединении к России. Позднее стало известно, что голосования по этому вопросу в ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября.