Джабаров предложил не признавать поглощение ГДР Федеративной Республикой Германии
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Джабаров предложил не признавать поглощение ГДР Федеративной Республикой Германии

Джабаров предложил не признавать поглощение ГДР Федеративной Республикой Германии

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление немецких политиков о проведении референдума в Донбассе и на освобожденных территориях, предложил не признавать поглощение Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении республик Донбасса и освобожденных территорий в состав России.

«А давайте и мы теперь не признаем поглощение Федеративной Республикой Германии другого независимого немецкого государства — Германской Демократической Республики. Там не было никакого референдума и мнением граждан ГДР никто не интересовался», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Власти Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о намерении провести референдум о присоединении к России. Позднее стало известно, что голосования по этому вопросу в ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября.

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По материалам: pnp.ru

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